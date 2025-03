Hansi Flick sier at laget er fokusert etter tapet av legen og ønsker å vinne for å hedre ham

HQ

Hansi Flick har vært den eneste talspersonen fra FC Barcelona på mandagens pressekonferanse før tirsdagens Champions League-kamp mot Benfica, en åttendedelsfinale som spilles i Barcelona. Det har vært en eksepsjonell pressekonferanse av flere grunner: For det første åpnet den med et minutts stillhet til ære for Carles Miñarro Garcia, Barças førstelagslege, som døde uventet på lørdag.

Den andre grunnen var at det unntaksvis bare var Flick til stede på pressekonferansen. UEFAs regler sier at både treneren og en spiller skal holde en pressekonferanse dagen før hver kamp, men Barça ba UEFA om å unngå at en spiller var til stede, ettersom hele troppen er dypt berørt av legens død. Miñarro García var førstelagets hovedlege, så han hadde konstant kontakt med alle spillerne. Han var bare 54 år da han døde på hotellet der laget var samlet før lørdagens ligakamp mot Osasuna, som ble utsatt.

"Carles var en stor person, men også en stor lege. Kombinasjonen var utrolig for klubben og for laget. Han var en veldig viktig del av suksessen vår. Vi kommer til å savne ham, men jeg er sikker på at han vil hjelpe oss der oppe. Nå ønsker vi å vinne for ham , sa Flick på pressekonferansen, og forsikret at laget er svært fokusert og kommer seg over situasjonen. Den beste måten å gjøre det på er ved å vinne", og er klar over at "dette er et veldig viktig øyeblikk for klubben og fansen".

Kampen spilles tirsdag kl. 17:45 GMT (18:45 CET), og Barcelona har ett måls forsprang fra forrige ukes kamp, der Barcelona vant i Lisboa til tross for at de spilte med ti spillere, takket være en spektakulær prestasjon av keeper Szczęsny og et mål av Raphinha, som Flick ser på som en potensiell kandidat til Ballon d'Or. Flick bekreftet også at Robert Lewandowski føler seg bra og vil spille kampen, etter å ha vært fraværende fra forrige helgs samtale (selv om kampen ble utsatt).