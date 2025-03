Hansi Flick: "Vi er ikke Real Madrid, vi er veldig stolte av å være Barça"

HQ

FC Barcelona er tilbake på banen i morgen, en dag tidligere enn resten av LaLiga-lagene, for å spille en kamp som ble utsatt på grunn av dødsfallet til Barças lege den 9. mars. Det spanske fotballforbundet bestemte seg for å sette opp kampen den dagen, men Barcelona klaget, ettersom noen av kollegene ikke ville rekke kampen i tide på grunn av sine internasjonale forpliktelser: Raphinha, som spilte for Brasil mot Argentina (og ble banket) og Aráujo, som spilte for Uruguay (0-0 mot Bolivia).

På pressekonferansen ble Hansi Flick spurt om ordene fra Real Madrid, da de sa at de aldri ville spille igjen uten 72 timers hvile. Flicks svar var raskt: "Vi er Barça, ikke Real Madrid. Og jeg er veldig stolt av å være Barça".

Flick beklaget seg imidlertid over situasjonen, og mener andre land beskytter spillerne sine bedre, og håper det blir endringer for å beskytte spillere fra spanske klubber. "Vi kommer til å spille, sånn er det. Vi må akseptere det, det er noe vi ikke kan endre på. De har sagt at vi må spille, og det skal vi", og mener at FIFA kanskje burde innføre en regel om at det ikke er lov å spille etter to eller tre dager.

Flick bekreftet også at verken Araújo eller Raphinha vil bli kalt inn i morgen (kampen starter kl. 20:00 GMT, 21:00 CET). "De kommer tilbake etter en lang reise, og det er ikke den beste restitusjonen." De vil mest sannsynlig være for resten av maratonløpet med syv kamper på 19 dager på tvers av LaLiga, Copa del Rey, og Champions League.