Hansi Flicks Barcelona har samme LaLiga-poeng som Xavi hadde på samme tid i fjor

HQ

Mye har blitt sagt om FC Barcelonas enorme forbedringer under Hansi Flick sammenlignet med året før med Xavi Hernández, som ble bekreftet sparket på slutten av fjorårssesongen, for så å bli tatt opp igjen, og deretter sparket igjen i løpet av bare noen måneder.

De tre siste hjemmekampene har imidlertid vært en katastrofe for Barcelona: To tap og en uavgjort som de to rivalene, Real Madrid og Atlético de Madrid, har utnyttet til å ta igjen Barça i LaLiga-mesterskapet: De tre lagene er bare skilt av ett poeng.

Etter Barcelonas nederlag mot Las Palmas, under 125-årsjubileet, har spanske medier som AS påpekt at Hansi Flick for øyeblikket har like mange poeng i LaLiga som Xavi hadde på dette tidspunktet av turneringen i fjor: 34.

For en måned siden, med Barcelona ni poeng foran nærmeste forfølger, var det mange som antok at ligaen allerede var avgjort. Selv om det ikke var like drastisk, skjedde noe lignende med Manchester City, som falt fra førsteplass til femteplass i Premier League på bare noen få uker, noe som viser at det fortsatt er for tidlig å trekke noen konklusjoner. I Frankrike kan PSG også være advart.

I 2023, året FC Barcelona vant LaLiga, hadde Barcelona 38 poeng etter 15 kampdager. Et klart aspekt som Flick imidlertid har forbedret, er målsnittet: Barcelona har nå utrolige 43-16, mot fjorårets 28-14, og Robert Lewandowski har allerede tatt "Pichihi"-plassen med 15 mål med god margin (Mbappé har 8 mål).