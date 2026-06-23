Hantavirusutbruddet er «nesten over», sier WHOs generaldirektør, etter at over 80 % av de som har vært i kontakt med smittede har fullført karantenen

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Hantavirusutbruddet som brøt ut i april i fjor på et cruiseskip som la ut fra Argentina, MV Hondius, er nå under kontroll, ettersom mer enn 80 % av de som potensielt har vært i kontakt med viruset – passasjerer eller besetningsmedlemmer på det nederlandske cruiseskipet – har fullført den anbefalte karantenen på 42 dager etter eksponering.

Mandag hadde alle de 18 innbyggerne fra USA som var om bord på MV Hondius kommet hjem etter å ha tilbrakt nesten seks uker ved den nasjonale karanteneenheten i Nebraska. «Det oppstod ingen tilfeller av hantavirus-sykdom i USA som følge av dette utbruddet», opplyste det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC).

Alle karanteneperioder i Spania for passasjerer og mannskap ble også avsluttet sist helg uten nye smittetilfeller siden skipet la til kai på Kanariøyene 10. mai og de fleste passasjerer fra de fleste land gikk i land, bekreftet Ángel Víctor Torres, Spanias minister for territoriell politikk.

Tirsdag sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), at vi «nærmer oss slutten på dette utbruddet», og opplyste at skipets kaptein og det meste av mannskapet allerede har fullført karantenen. Og de som har vært i kontakt med de som ble syke – over 600 personer i 33 land og territorier – er sporet, uten at det har oppstått nye tilfeller utover de 13 som ble rapportert i utgangspunktet, og som resulterte i tre dødsfall.

«Stor takk til Spania, Nederland, Kapp Verde, Sør-Afrika og Storbritannia for deres avgjørende rolle i håndteringen av situasjonen», sa Adhanom Ghebreyesus.