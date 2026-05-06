Hantavirusutbruddet i Andesfjellene er bekreftet å være det eneste som smitter fra person til person

Hantavirusutbruddet på cruiseskipet som førte til tre dødsfall, er bekreftet å være av Andes-stammen, som er den eneste som kan smitte fra menneske til menneske. Dette forklarer hvorfor det for øyeblikket er åtte bekreftede tilfeller, alle fra skipet. Den siste personen som ble bekreftet smittet, var en sveitsisk mann som gikk i land sammen med sin kone før utbruddet ble kjent, og som nå er under behandling i Zürich.

De fleste av de rundt 150 passasjerene på MV Hondius er fortsatt innesperret i skipet i havnen på Kapp Verde, etter at det dro fra Argentina og gjorde et nødstopp i Sør-Afrika for å behandle en passasjer. I Spania diskuteres det nå heftig om skipet skal ta den planlagte ruten til Kanariøyene: De lokale myndighetene på øygruppen ønsker å unngå det, men de har fått ordre fra Verdens helseorganisasjon.

Det er i Sør-Afrika at forskere har bekreftet at stammen av hantaviruset er Andes-viruset, den eneste av 20-30 kjente stammer av dette viruset, som kommer fra spytt, ekskrementer eller urin fra gnagere, og som kan overføres fra person til person, selv om det er nødvendig med svært nær kontakt for det. Hantaviruset gir en sykdom som starter med influensalignende symptomer, men som har en dødelighet på 40 % fordi lungene fylles med væske.