Håp og lettelse etter at Israel og Hamas er enige om våpenhvile Jubel bryter ut over hele Israel og Palestina etter nyheten om en avtale om å avslutte den to år lange krigen og starte en gisselutveksling.

Vi har nettopp fått nyheten. Folk i Israel og Palestina reagerte med overveldende lettelse etter nyheten om en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas. Folkemengder fylte gatene i Gaza med jubel og omfavnelser, mens familier på gisseltorget i Tel Aviv feiret at deres kjære skulle få komme tilbake. Avtalen, som ble fremforhandlet gjennom indirekte samtaler i Egypt, markerer første trinn i en USA-støttet plan for å få slutt på den lange og ødeleggende konflikten. Mens mange uttrykte glede og vantro over muligheten for fred, var andre forsiktige og fryktet at den skjøre våpenhvilen kunne kollapse før varig stabilitet ble oppnådd.