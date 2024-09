Håpet er stort om at Kingdom Come: Deliverance II til konsoll vil kjøre med 60 bilder per sekund

HQ

Utvikleren Warhorse Studios ble kritisert for bare å tilby 30 bilder per sekund i det opprinnelige Kingdom Come: Deliverance og aldri oppdatere det til en høyere bildefrekvens. Kritikken ble imidlertid enda verre da de kunngjorde at den kommende oppfølgeren sannsynligvis også bare vil kjøre med 30 bilder per sekund.

Men det kan være i ferd med å endre seg. I et intervju med Wccftech sier produsent Martin Klima at de fortsatt jobber med å optimalisere spillet, og at en høyere bildefrekvens ikke er utelukket når det lanseres for konsoller:

"Kingdom Come: Deliverance II er ikke ferdig ennå, så vi jobber fortsatt med det, men 60FPS er ikke utenfor rekkevidde for oss."

Høres ganske optimistisk ut, ikke sant?