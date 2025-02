Håpet svinner når Hamas hevder at Bibas-familien vil returnere døde

HQ

Bibas-familien, som ble kidnappet under angrepet 7. oktober 2023, skal angivelig returneres til Israel som en del av en våpenhvileavtale. I over et år har skjebnen til Shiri Bibas og hennes to små barn, Ariel og Kfir, engasjert mange i Israel og rundt om i verden, og bortføringen av dem har blitt et symbol på tragedien den dagen.

Tirsdag ble det siste håpet om at de skulle komme trygt tilbake knust da Hamas bekreftet at familien ville bli brakt tilbake til Israel i form av likene deres, som en del av en større utveksling under en kort våpenhvile. Hamas hevder at de tre ble drept under israelske bombardementer, men Israel har ikke bekreftet dette.

Selv om israelske myndigheter ikke offisielt har bekreftet Bibas-familiens død, og advarte mot ryktespredning i et innlegg på X, har nyheten sendt en bølge av sorg gjennom landet. Mens Israel fortsetter å leges etter angrepet i oktober, er regjeringen fortsatt fast bestemt på å få alle sine borgere hjem. Diskusjonene rundt fangeutvekslingene pågår fortsatt, og foreløpig er ikke alle detaljene i dette tragiske kapittelet kjent.