Happy Gilmore hadde alt: Han vant golfturneringen mot den avskyelige Shooter McGavin, han giftet seg med Virginia Venit, han kjøpte tilbake bestemorens beslaglagte hus, og fikk fem barn i prosessen! Men etter en forferdelig golfulykke ble Gilmore alenefar, byttet ut golfkøllen med en flaske sprit og planla å tilbringe resten av pensjonisttilværelsen i ubemerkede omgivelser ... helt til verden igjen kaller ham tilbake til golfbanen. Denne gangen er golfen truet av en ny generasjon stjerner som vil revolusjonere sporten med energidrikker og en glitrende tilstedeværelse på nettet, men Gilmore gjør det mer for datterens skyld. Hvordan kan man ellers tjene 300 000 dollar for en prestisjefylt ballettskole?

Den klassiske sportsfilmen (hvis den kan kategoriseres som en slik) fra 1996 var en av filmene som satte Adam Sandler på kartet, og det med god grunn. Den er og blir et prakteksempel på vellykket slapstick-humor som raskt fant sitt publikum. Sandler har imidlertid ikke vært synonymt med "morsom" på mange år nå, og dette er hans forsøk på å skrape bunnen av nostalgitønna for å finne tilbake til sin storhetstid. Etter å ha sett oppfølgeren kan jeg definitivt si at Happy Gilmore har sett bedre dager og ikke helt lever opp til den sjarmerende fjollete humoren fra i går. Happy Gilmore 2 er, ikke overraskende, en lunken oppfølger som følger den nå populære nostalgitrenden og kjører den i grøfta.

Margaret Qualleys rollefigur kommenterer at Gilmore ser ut som om han nettopp har blitt skilt, et inntrykk som vedvarer gjennom hele filmen...

Sandler bombarderer seeren med en parade av "Husker du denne sidekarakteren"-scener og et manus som er omtrent like oppblåst som den avdankete karakterens ølmage. Happy Gilmore 2 er i bunn og grunn den samme filmen som sin forgjenger, bare mer sliten og treg. Det er synd, for de første 45 minuttene fungerer overraskende godt som en tåpelig komedie, som klarer å blande en aggressiv tone med litt følelser fra hjertet fra forgjengeren. Etter 45 minutter har man imidlertid sett alt man ønsker seg av en Happy Gilmore -film, og resten av filmen er en lat og søvnig repetisjon av kultkomedien. Filmens hovedkonflikt kommer også litt for sent i gang i en film som allerede er altfor langtrukken for sitt eget beste.

Gilmore er eldre, mykere og litt klokere, men uten det eksplosive sinnet som gjorde kultfilmen så minneverdig, mister karakteren - og dermed oppfølgeren - sin gnist. Å se ham døyve depresjonen med skjulte flasker (som han skjuler i form av agurker og golfballer) er ikke fullt så morsomt som å se ham bli en ustyrlig hockeyhooligan. Happy Gilmore 2 fremkaller likevel noen latterkuler, så helt verdiløs er den ikke. Kanskje ikke helt fortjent, men likevel morsomt, som når Gilmore krasjer to golfbiler eller når de fire kjøtthue-sønnene hans vil bli syngende mimere. Christopher McDonald er også morsom, selv om han ikke har så mye å gjøre mot slutten.

Happy Gilmore 2 er ikke den verste filmen i Sandlers lange rekke av filmfloppere, og den har sine små lyspunkter her og der, men som oppfølger til en kultfilm er den likevel noe av en skuffelse. Happy Gilmore 2 er en cameo-spekket oppfølger som er litt for desperat, søvnig og rotete til å kunne by på den samme energiske humoren som filmen fra 1996 gjorde i sin tid. Det kan være morsomt å se folk bli truffet av golfballer, men oppfølgeren mangler for mye presisjon og fokus til å treffe blink.

