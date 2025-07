Happy Gilmore 2 slår Netflix-rekorder

HQ

Til tross for ganske lunkne anmeldelser har Happy Gilmore 2 blitt en kjempesuksess for både Netflix og Adam Sandler, med nærmere 50 millioner globale visninger på bare tre dager. Kort sagt: en vaskeekte "hole-in-one". Ifølge Netflix er det offisielt deres største amerikanske premiere til dags dato.

Filmen, som er en oppfølger til komedieklassikeren fra 1996, har ikke bare slått seerrekorder - den har også katapultert den originale Happy Gilmore tilbake i rampelyset. Både oppfølgeren og originalen klatrer nå på hitlistene i en rasende fart, og topper Netflix' mest sette lister i både USA og Sverige. Så selv om vi her på Gamereactor (sammen med mange andre kritikere verden over) ikke akkurat forelsket oss i Happy Gilmore 2, har publikum slukt denne turen tilbake til fairwayen - med green, putter og det hele.

Filmen har til og med blitt en viral hit på nettet, og ingen ringere enn Taylor Swift har kalt den "fantastisk". Betyr dette at Happy Gilmore 3 er i horisonten? Eller, himmelen forby, Little Nicky: Back 2 Hell? La oss alle be om at vi blir spart for det.

Hva synes du om Happy Gilmore 2- og hvilken gammel Sandler-film skulle du gjerne sett få en moderne oppfølger?