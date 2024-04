Siden Sonys første VR-headset og kjøpet av den første Quest-modellen har jeg både vært en ivrig forkjemper for hvor fantastisk VR-formatet faktisk kan være og en som har prøvd mange opplevelser. Det er imidlertid vanskelig å argumentere mot mangelen på mer omfattende titler i VR. Et annet argument som nesten alltid dukker opp, er at mange VR-spill føles som teknologidemonstrasjoner snarere enn faktiske spillopplevelser. Det betyr at de demonstrerer hvor kult virtuell virkelighet kan være, snarere enn å tilby alt vi ønsker oss av spillmekanikk, fortelling og dybde. Alt dette er også vanskelig å argumentere mot fordi det ofte er sant. Mangelen på utgivelser er imidlertid den klart viktigste grunnen til at min PSVR2 ikke har blitt brukt så mye som jeg hadde håpet på da den kom hjem.

HQ

Med alt dette i bakhodet, og kanskje spesielt det faktum at VR i stor grad er en demonstrasjon snarere enn noe interaktivt, startet jeg HappyFunland med troen på at det ville bli mye nettopp det. Det var delvis berettiget, men heldigvis ikke bare det, og de lave forventningene ble raskt erstattet av en gledelig overraskelse over at det faktisk var veldig gøy.

Etter en kort introduksjon der vi møter en pratsom karakter som vil at vi skal ta på oss et par hodetelefoner og et kamera for å dokumentere det vi ser under turen til en forlatt fornøyelsespark, hopper vi om bord i den lille sumpbåten hans. Det blir raskt klart hva slags opplevelse dette prøver å gi meg, og jeg vil kalle det litt lettfordøyd skrekk. Det er noen "jump scares" som fikk meg til å skrike høyt. Jeg hater slikt, men klarte meg likevel relativt bra og overlevde heldigvis. På mange måter er HappyFunland en vandringssimulator, og det merkes at det er litt av en teknologidemo for VR. Men samtidig er det å gå rundt i miljøer noe vi gjør mye i "vanlige" spill også. Dette er faktisk en av de største styrkene til VR, da det på mange måter føles som om du befinner deg på stedet. I tillegg er den falleferdige, skitne og veldig merkelige fornøyelsesparken et utrolig morsomt miljø å gå rundt i.

For det er nettopp i forbindelse med dette at den første delen av den store overraskelsen og gleden sniker seg inn. Selv om det nesten utelukkende foregår i en fornøyelsespark, klarer miljøene og opplevelsen å være fantastisk variert. Dette oppnås ved å slenge inn noen enkle gåter og en dose sprø maskoter i form av roboter som går amok og opptrer som fiender. Det er mange forskjellige temaområder du besøker, og selvfølgelig er det forskjellige attraksjoner du kan hoppe om bord på. Alt skjer i et rasende tempo i fantastiske omgivelser, og designet er helt i toppklasse. Det visuelle er også forbedret med mange detaljer, og det ser generelt veldig fint ut, til tross for parkens tilstand. Det visuelle trekkes imidlertid litt ned av at ting på avstand er litt uskarpe, noe som gjør at for eksempel enkelte attraksjoner der du kjører rundt og ser på ting, er grafisk dårligere når det gjelder det som er et stykke unna, og enkelte effekter er også veldig flate.

Dette er en annonse:

Det er først og fremst i utformingen og detaljrikdommen at jeg synes de lykkes best. Ingenting føles glemt. Det er små suvenirbutikker, spisesteder, rasteplasser og alt mulig annet. Det er spekket med alt du kan tenke deg at en park skal ha, og det bidrar virkelig til å gjøre dette utrolig stemningsfullt. Bare en så enkel ting som at du kan se nødutgangene når du kjører en attraksjon, gjør at disse, sammen med det faktum at det virkelig føles som om du kjører dem, er helt fantastiske funksjoner. Riktignok får man ikke den følelsen i magen som tyngdekraften gir i virkeligheten, men ellers føles det de fleste ganger som å kjøre en ekte attraksjon, noe som selvfølgelig er et fantastisk resultat. I tillegg er det også en stor herlig undertone av mørk humor, og de skumle innslagene opplevde jeg som selvkritisk mes med hensyn til skrekk som fullt håndterbare. Det er en park der det reklameres for sigaretter og alkohol, en park som definitivt føles mer for voksne enn for barn, og jeg kan ikke få fullrost nok hvor gjennomført selve parken er som sted for all galskapen.

I tillegg til å utforske parken og kjøre attraksjonene, består spillet av veldig enkle små gåter, og møter der parkens mekaniske innbyggere har gått amok og angriper deg, og du må knuse dem med verktøyene du finner. Kampene er egentlig bare et rent slagsmål, men de tilfører i det minste en liten trussel. Det er også her jeg kommer tilbake til poenget om at mye av det som kommer til VR ikke føles som fullverdige spill. HappyFunland lider litt av det også, fordi det interaktive og litt dypere mangler. Som opplevelse er det utrolig bra, blant det beste jeg har kjørt for formatet på lenge. Men det mangler fortsatt noe for å utvikle selve spillmekanikken og engasjere meg mer enn at jeg bare synes det er en morsom reise gjennom parken. Det er litt ensporet, og selv om du kan finne en slags samleobjekter, er det ingenting utover det.

Dette er en annonse:

Et av de mer merkbare problemene ligger også i teknologien. Selv om dette ser flott ut, mye bedre enn jeg hadde forventet, og er ekstremt godt designet, lider det også av et klassisk VR-problem. Det er ekstremt mye klipping, sannsynligvis mer enn jeg har opplevd i en tittel på veldig lenge. Bare en slik ting som at golfkøllen kan senkes gjennom bakken på banene er en første antydning, og problemene er ofte merkbare. Det er mange objekter som du bare går rett gjennom, noen ganger snur du deg rundt og befinner deg inne i en vegg, og innlevelsen brytes mange ganger. Dette er synd, for hvis teknologien her hadde vært bedre, hadde det føltes mer polert, og selv om jeg ikke vil gå så langt som å si at karakteren påvirkes eller at den er merkbart dårligere, er det en del av teknologien som ikke fungerer særlig bra.

Dessuten er det litt synd at det er såpass begrenset med innstillinger. Det er ikke mulig å endre høyden på karakteren, noe som betyr at perspektivet kan bli litt dumt noen ganger, og den eneste måten å bevege seg fremover på er å styre karakteren fremover med styrespaken. Det finnes med andre ord ingen form for teleportering for de som foretrekker det i VR, noe jeg vet er et must for mange. Det er imidlertid mulig å velge graden du kan snu deg selv om alle er med et hakk, og jeg savnet en sømløs bevegelse som jeg selv foretrekker.

En annen ting som er litt trist er at det også er en ganske kort tur. Det tar noen timer, og så er du ferdig med opplevelsen. Nå selges imidlertid dette betydelig billigere enn mange andre spill, og til tross for den korte spilletiden er det likevel så mye her å oppleve i form av flere temaområder, ting å se på, kjøre og bli fascinert av. Hvis jeg bedømmer det ut fra premisset om at du får en skikkelig kul og morsom tur inn i den virtuelle virkeligheten, er dette på mange måter helt fantastisk, men som spill er det heller noe som stopper på å være bra.

På de fleste punkter gjør HappyFunland det jeg ønsker av en slik opplevelse og bør absolutt sjekkes ut hvis du savner å sitte med VR-hjelmen på hodet. Noe som i hvert fall jeg har gjort, og heldigvis var det som ble vist foran meg en av de morsomste og sprøeste virtuelle verdenene jeg har besøkt på en stund.