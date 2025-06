Har Dan Trachtenberg en tredje Predator-film på gang?

HQ

Predator virket relativt dødt og gikk ingen steder før regissør Dan Trachtenberg fikk tøylene til franchisen for å lage den godt mottatte Prey. Den filmen ble faktisk så vellykket at han fikk klarsignal til å lage enda flere Predator -prosjekter, noe som allerede har ført til den velanmeldte animasjonsfilmen Predator: Killer of Killers før han i november tar oss tilbake til live-action-formatet med Predator: Badlands. Det har virket som om dette var de to Predator filmene Trachtenberg hadde i tanken, men kanskje var det aldri bare to ...?

I en samtale med magasinet SFX (takk, GamesRadar+) ser det ut til at Trachtenberg antyder at et tredje Predator -prosjekt også er på trappene, og at det er dette han gleder seg mest til.

"Etter at Prey kom ut, og jeg begynte å tenke på oppfølgere, var det tre ideer jeg hadde. Killers er én, Badlands er to, og den tredje er noe annet. Grunnen til at jeg følte meg besatt av å lage dem, og grunnen til at jeg forhastet meg - jeg gjorde to på en gang fordi jeg kunne gjøre det, jeg kunne multitaske med animasjon - var fordi jeg var så ivrig etter å komme i gang med den tredje tingen."

Han fortsetter: "Det er mange kule ideer der ute, og ingen av dem er bare sånn: 'Å, vi må fortelle neste del av denne historien fordi den var vellykket'. Alt er som: 'Oi, ingen har gjort det i sci-fi . Ingen har gjort det i Predator. Ingen har gjort det med skapningen", alle disse ideene er generert fra det instinktet. Så ja, det er definitivt en tredje ting som jeg gjerne vil komme til når Badlands er ferdig."

Trachtenbergs formulering tyder på at dette tredje prosjektet er litt lenger unna enn resten, ettersom han akkurat nå virker fokusert på å få Badlands ut av døren. Men med tanke på den anerkjennelsen hans to første Predator -prosjekter har oppnådd, virker det ikke usannsynlig at noe annet vil få grønt lys etter Badlands i november.

Gleder du deg til mer Predator?