Har denne spillgenerasjonen endelig begynt?

PlayStation 5 og Xbox Series X/S ble begge lansert i begynnelsen av pandemien, noe som hadde flere konsekvenser, alt fra tilgjengelighet på maskinvare til hindret spillutvikling. Sistnevnte har siden aldri blitt helt den samme igjen, og mange har vent seg til å jobbe hjemme, og mange steder har det vært en motvilje mot å faktisk gå tilbake til en fysisk arbeidsplass - til tross for at mange selskaper hevder at det gjør utviklingen mer effektiv.

I tillegg kommer eksplosjonen av det vi i dag kjenner som direktetjenester. Enorme spill med mer innhold enn noen kan ha bruk for, designet for at vi skal spille dem i minst ett år, noe som krever enorme mengder ressurser og resulterer i spill som stort sett er urørte (et flertall av innholdet i disse spillene blir aldri brukt av dem som har kjøpt tittelen). I tillegg kommer det faktum at dagens avanserte teknologi i seg selv har økt ressursene som kreves for å utvikle spill betydelig, noe Nintendo selv nylig innrømmet.

Pandemien og live-tjenesten har bidratt til en ufruktbar generasjon.

Er dette en undergangskronikk? Nei, ikke i det hele tatt, snarere tvert imot. Jeg ønsker bare å etablere grunnlaget for hvorfor jeg resonnerer som jeg gjør. For å oppsummere er det få som vil argumentere mot at vi har hatt en veldig dårlig første halvdel av denne generasjonen. Ikke bare har de store spillene vært få, de har heller ikke vært optimalisert for den nye generasjonens maskinvare og er i stor grad gitt ut til PlayStation 4 (der Sony oppgir at halvparten ikke har oppgradert ennå) og Xbox One.

Kort sagt, når vi ser tilbake på de siste fire årene, er bildet for konsollene ikke lystig, verken kvantitativt (med mulig unntak av indiespill) eller kvalitativt, og få ser ut til å være genuint begeistret for mengden mikrotransaksjoner/sesongkort som har skyllet over oss i kjølvannet av live-tjeneste-trenden. Men... det var som sagt ikke en undergangsspalte. For jeg tror ting er i ferd med å endre seg til det bedre.

Sony deltar på Tokyo Game Show for første gang siden 2019. De har åpenbart en grunn til denne avgjørelsen.

Mens det er sommer og spillverdenen i utgangspunktet står stille, venter en virkelig spennende høst på oss. Microsoft hadde en veldig fin Xbox Games Showcase forrige måned og fokuserer også på Gamescom. Bare en måned senere er Nintendo og Sony klare for Tokyo Game Show, der det også spekuleres i at Sony vil ha sitt eget store arrangement og i tillegg feire 30 år med PlayStation i desember.

Og det er ingen tvil om at Sony har spill på gang. Studios som Bend, Sucker Punch, og Naughty Dog har ikke engang gitt ut et nytt spill til PlayStation 5 ennå, og for flere andre vil det neste år (vi vet at Sony har flagget at de ikke har noen nye spill i sine største serier før 1. april 2025) ha gått tre år siden forrige utgivelse. I tillegg er det mye som tyder på at Sony har en ny, kraftigere versjon av PlayStation 5 på gang, som selvfølgelig må slippes med et eller annet spill som viser hvorfor vi trenger den. Det blir kanskje en tørrere høst enn PlayStation-spillere er vant til, men det kommer til å skje mye, det blir mye snakk - og så er det Astro Bot og Lego Horizon Adventures (som også kommer til Switch).

Både PlayStation- og Nintendo-spillere kan se frem til et mer unikt Horizon-eventyr senere i år.

Nintendo, derimot, har for det meste matet oss med oppdiktede smuler det siste året, men vi vet offisielt at de har en ny konsoll rundt hjørnet og har allerede viftet Metroid Prime 4: Beyond under nesen på oss. Folk liker å si at Nintendo står alene og ikke konkurrerer med andre, men når alt kommer til alt, er det mange som velger om de skal kjøpe en Switch 2 eller noe annet. Nintendo må også ha gode spill, og jeg vil bli veldig overrasket om det ikke kommer et nytt 3D Mario (eller muligens Mario Kart 9) i månedene etter lansering. I tillegg fyller de på med The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree og Mario & Luigi: Brothership - så Switch-eiere kommer til å få en flott høst.

Til og med Xbox-eiere har endelig en grunn til å være glade. Etter en urimelig lang tørke siden 2022, med tanke på Microsofts størrelse og evner, begynner ting å ta seg opp. Nylig kom Senua's Saga: Hellblade II, og til høsten kan vi se frem til trioen Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, og Indiana Jones and the Great Circle, i tillegg til Call of Duty: Black Ops 6 som kommer til å bli spilt av et halvt dusin personer siden det er inkludert i Game Pass. Jeg vil også slå et slag for at det Castle Crashers-inspirerte Towerborne kommer i 2024, etterfulgt av et 2025 med Fable og South of Midnight og sannsynligvis minst to av Gears of War: E-Day, Perfect Dark og State of Decay 3. Så er det Doom: The Dark Ages, som også kommer til PlayStation 5 og vil bidra til å sette en høy standard for konsollgrafikk.

Etter mange år med rykter og spekulasjoner vil Indiana Jones and the Great Circle bli utgitt sent i 2024.

Og da har vi ikke engang nevnt tredjepartsspillene, som også bugner av flotte titler i nær fremtid, som Star Wars Outlaws, Visions of Mana, Sonic X Shadow Generations, Life is Strange: Double Exposure, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Wuchang: Fallen Feathers, og selvfølgelig Civilisation VII. Bare for å nevne noen.

Kort sagt, det har vært en treg og kjedelig generasjon (relativt sett, se på hva som startet forrige og tidligere generasjoner, så ser du), og truslene mot konsollen som konsept har vært økende. Men det er ganske mye som tyder på at vi nå står foran en slags snuoperasjon. Det kommer til å bli mye morsommere å være spiller i årene som kommer, med flere og flere interessante prosjekter å velge mellom. Og dette gjelder fra og med neste måned.