Har Denzel Washington og kong Charles noe uoppgjort?

Gladiator 2 hadde premiere i går, og som en av de største filmene som er igjen i 2024, kan du tro at det var mye hype rundt at filmen endelig skulle slippes. Alle stjernene var samlet til premieren i London, og det var til og med kongelig nærvær fra kong Charles III.

På den røde løperen rapporterte Twitter-brukeren falconsnat at Denzel Washington ble informert om kongens tilstedeværelse, og at Charles gjerne ville møte ham. Washington skal deretter ha sagt "Jeg lager mine egne regler før jeg fortsetter å hilse på fansen."

Noen medier har rapportert dette som et avslag på å møte kongen, men det ble senere oppklart av falconsnat at Washington ikke avviste kong Charles, men i stedet bare lot ham vente litt lenger fordi han ønsket å sikre at han tilbrakte så mye tid som mulig med fansen.

