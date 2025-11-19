Har du 200 000 dollar, kan du kjøpe John Wicks ødelagte Mustang
Det er en sjelden bil, og den trenger sjeldne reparasjoner...
John Wick oppfølgerne om den tilsynelatende udødelige tidligere leiemorderen ble en massiv, enorm franchise på relativt kort tid, og hans ikoniske Ford Mustang Mach 1 fra 1969 er igjen et hett samlerobjekt, mye takket være Keanu Reeves' velkledde leiemorder. Nå skal bilen fra John Wick 2 auksjoneres bort, og den kommer med utallige skader fra innspillingen. Bonhams Cars står for auksjonen, og de forventer at den vil gå for rundt 200 000 dollar.
- Brukes gjennom hele åpningssekvensen i John Wick: Chapter 2 (2017), inkludert det vellykkede lagerhoppet og de påfølgende jaktscenene
- Bygget i Los Angeles av et profesjonelt stuntbilfirma for Jerry Immersi / Immersi FX (New Jersey), leverandør av kjøretøy til John Wick -serien
- Nummer 4 av 5 Mustanger bygget for produksjonen
- Kjørt av Keanu Reeves i filmens åpningssekvens
- En ekte Ford Mustang Mach 1 (M-kode) fra 1969 med en 351ci V8-motor - en autentisk bil, ikke en kopi eller klone - forkledd for å matche John Wicks svarte Mustang '69 fra den første filmen