Har du en hund? Denne pillen kan forlenge livet deres med tilsvarende 24 menneskeår

Tenk deg å gi hunden din mer tid. Flere år, til og med tiår, med ekstra logring med halen, gåturer og kos. For tusenvis av hunder i USA kan den fremtiden allerede være i ferd med å ta form i form av en daglig pille som er utviklet for å bremse aldringsprosessen.

To store kliniske studier leder an i utviklingen. Det første, kalt STAY, ledes av bioteknologiselskapet Loyal, og innebærer at 1300 hunder får en daglig pille, LOY-002, på mer enn 70 veterinærklinikker.

Det andre prosjektet, som er en del av Dog Aging Project og går under navnet TRIAD, går ut på å teste ulike doser av rapamycin, et immunsuppressivt middel, på rundt 850 hunder over hele landet. Tidlige studier på mus tyder på at disse behandlingene kan forlenge hundenes levetid med opptil 30 %.

Forsøkene retter seg mot ulike grupper og bruker forskjellige strategier. Loyal's pille er beregnet på mindre hunder over 10 år, og tar sikte på å etterligne de langtidsvirkende effektene av kalorirestriksjon. TRIAD fokuserer på større hunder og har allerede vist forbedringer i hjertefunksjonen, særlig i venstre hjertekammer, uten bivirkninger.

Forskerne understreker at hunder er ideelle for disse studiene fordi deres kortere levetid gjør det mulig for forskerne å observere resultater mye raskere. Hvis rapamycin har samme effekt som hos mus, kan hunder få opptil 30 % lengre levetid, noe som tilsvarer 12 til 24 ekstra år hos mennesker.

Eksperter advarer om at suksess hos hunder ikke garanterer de samme resultatene hos mennesker. Disse forsøkene gir imidlertid verdifull innsikt i aldring og lang levetid, noe som kan komme både dyr og potensielt mennesker til gode i fremtiden. Så inntil videre er det våre firbeinte venner som først får oppleve drømmen om et lengre og sunnere liv.