Har du fått en PlayStation 5 eller Xbox Series?

Nå er PlayStation 5 endelig tilgjengelig her til lands, men den dårlige nyheten er at det som forventet ble ekstremt vanskelig å få tak i en. Som kjent er PlayStation mest populært i Norge, noe som førte til at en rekke nettbutikker ble sprengt av all trafikken. Etterspørselen var også stor da Xbox Series X og Xbox Series S ble lansert den 10. november, så nå er jeg nysgjerrig på hvor mange som faktisk har fått fingrene i en ny konsoller eller har planer om det. Derfor ville jeg satt enorm pris på om du svarer på avstemningen under og gjerne utdyper mer i kommentarfeltet.