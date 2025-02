"Har du med deg en bok?": Nikola Jokić mobber Victor Wembanyama i en viral video

HQ

Et øyeblikk mellom Nikola Jokić og Victor Wembanyama før NBA All-Star-kampen har blitt viralt, og har skapt en liten debatt. Jokić, pivot i Denver Nuggets, og Wembanyama, pivot i San Antonio Spurs (og en aktet stjerne i Frankrike), har slått seg sammen i "Chuck's Global Stars", ett av de fire lagene i dette nye NBA-formatet, som trenes av Charles Barkley.

I garderoben gjorde Jokic narr av "Wemby" da han så ham med en bok. "Har du virkelig tatt med en bok?", spurte Jokic. "Ja, jeg leser før hver kamp", svarte den franske spilleren. Jokic gjorde deretter en "facepalm" foran kameraene.

Øyeblikket ble lagt ut av NBAs hovedkonto, og utløste alle slags reaksjoner: noen sier at Wemby "gikk glipp av poenget" med en All Star-kamp, og sier at han burde tilbringe tid sammen med noen av de beste spillerne i ligaen, mens andre forsvarer Wemby. "Jeg elsker selvtilliten til Wemby. Så moden for alderen hans, det er helt sykt", sa mochabear69420. "Jokic som rister og mobber alle under hele AllStar-helgen, har blitt en tradisjon", sa Hero_ofThe_Day.

"Han føler ikke behov for å passe inn, men gjør det som gjør ham glad, og lesing er alltid flott", sa SOULbeautifulme. Men hvorfor skulle han ikke ta med seg en bok til en kamp, hvis det er det han liker å gjøre? Jokic forklarte senere at det føltes rart at han gjorde det i en All-Star-kamp, og at det ikke ville ha vært rart i en vanlig kamp.