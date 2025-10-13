Har du noen gang lurt på hvorfor Monoco så ut som en mopp i Clair Obscur?

HQ

En av de mange karakterene du møter i Clair Obscur: Expedition 33 er Monoco, en lærd Gestral som ser på kamp som en form for meditasjon, snakker språket ditt og liker å bli med deg på eventyr. Du kan ta ham med i gruppen din og bruke denne allsidige støttekarakteren.

Men hvis du noen gang har møtt ham, vet du at han også har et veldig særpreget utseende, som ligner en blanding av en mopp og en hund. Og det er kanskje ikke så rart. Da Gamereactor nylig fikk muligheten til å snakke med hovedforfatteren av Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, benyttet vi anledningen til å spørre henne om hennes hemmelige inspirasjon til spillet, hvorpå hun svarte :

"Hunden min Trunks var også en inspirasjonskilde! Det er inspirasjonen til Monocos hårklipp, dialogen i forholdet der Verso sier: "La meg klippe håret ditt, du ser ut som en mopp. Det er fordi Trunks' hår på den tiden var ganske utvokst, og han så ut som en vandrende mopp. Det er det vi sier til ham hele tiden, du ser ut som en mopp! Det er på tide å klippe deg! Det er mange slike ting som er strødd innimellom."

Hun hadde også flere andre interessante ting og tanker å dele, som du vil kunne lese senere denne uken når vi publiserer intervjuet i sin helhet her på Gamereactor.

Hvis du vil vite mer om Clair Obscur: Expedition 33 og hvorfor du må spille det, anbefaler vi vår anmeldelse.