Har Funko Pop spoilet noe som ennå ikke har skjedd i Fallout: Sesong 2?

Funko Pop Funko Pop har hatt noen økonomiske problemer i det siste, men fortsetter å lansere nye figurer basert på popkulturelle fenomener i høyt tempo, og Amazons Fallout -serie er selvsagt intet unntak. Derfor var det få som ble overrasket da de presenterte Fallout Caesar og Fallout Lucy fra den andre sesongen av serien.

Men ... fans med ørneøyne har lagt merke til noe interessant. Det er en potensiell spoileralarm her, for denne Fallout Caesar er ingen ringere enn Lacerta Legate, spilt av Macaulay Culkin. Vi har allerede møtt ham, men da var han ikke Caesar og hadde ikke gullrustning, krans eller noe sånt, noe denne Funko Pop -figuren har. Det virker litt usannsynlig at Funko, som vanligvis er veldig detaljorientert, skulle finne på noe som Amazons kvalitetskontrollavdeling deretter ville la passere, så det ser ut til at borgerkrigen som startet i episode tre av denne sesongen vil bli vunnet av Lacerta Legate.

Forhåpentligvis er ikke dette en spoiler som påvirker historien så mye (siden de fleste av oss nok gjettet at Culkins karakter hadde større sjanse til å vinne enn konkurrenten, som vi ikke engang har møtt), men vi vet jo hvor viktig slike ting er for enkelte, så Funkos avgjørelse kommer nok til å bli diskutert og kritisert flittig helt til Lacerta Legate blir Caesar.