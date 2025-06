Har John Malkovich blitt kuttet fra The Fantastic Four: First Steps?

HQ

Disney og Marvel Studios har faktisk vært flinke til å holde på hemmeligheter i forhold til The Fantastic Four: First Steps. Mens vi har blitt vant til at Marvel -produksjoner er svært lekke skip, ser det nå ut til at denne filmen bare deler informasjon som den ønsker å dele, og derfor vet vi rundt en måned før premieren fortsatt ikke nøyaktig hvem Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles eller John Malkovich skal spille.

Alle fire skuespillerne ble nevnt i pressematerialet for filmen, selv om det nå er uklart om alle fire faktisk kommer til å være med. Vi så dette fordi Malkovich ser ut til å ha blitt fjernet fra materialet, noe som tyder på at den ikoniske skuespilleren faktisk ikke vil dukke opp i filmen.

Riktignok kan dette bare være for å forhindre spoilere, men det virker uortodoks at en tidligere referert skuespiller har fått navnet sitt fjernet fra materialet, noe som fører til spørsmålet om Malkovichs rolle har blitt fjernet fra filmen.

Uansett vil vi få vite det om noen uker, når The Fantastic Four: First Steps kommer på kino den 25. juli.