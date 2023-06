Har Mario fått ny stemme i Super Mario Bros. Wonder?

HQ

Super Mario Bros. Wonder var uten tvil en av de beste overraskelsene i gårsdagens Nintendo Direct, og da særlig siden spillet tydeligvis prøver flere nye ting. Akkurat sistnevnte har nå satt fyr på internett.

Flere synes nemlig det virker som om Mario har fått en ny stemme i Super Mario Bros. Wonder, og frykter derfor at det ikke er legendariske Charles Martinet som har hovedrollen lenger. Diskusjonen var faktisk vært såpass spredd at sistnevnte trendet på Twitter. Der har også flere lagt ut klipp som sammenligner gamle Mario-replikker med nye for å fremheve forskjellen.

Dette har også fått mange til å spekulere i om Martinet ikke har stemmen til Wario i WarioWare: Move It heller, mens andre tror det bare er at han for en gangs skyld har fått lov til å spille inn nye replikker i stedet for at Nintendo gjenbruker gamle.

Hva tror du? Ville du eventuelt blitt skuffet om Charles Martinet ikke er Mario lenger?