Har Max Verstappen en reell sjanse til å vinne et femte Formel 1-mesterskap i 2025?

Formel 1-sesongen virket som en duell mellom Oscar Piastri og Lando Norris, de to McLaren-førerne, kun adskilt av 25 poeng (Piastri leder med 324 poeng og 7 seire, Norris ligger på andreplass med 299 poeng og fem seire). Det virket som om Red Bulls problemer endelig hadde bremset Max Verstappen, men den nederlandske føreren har vunnet de to siste løpene i Monza og Baku og virker nå som en reell utfordrer til tittelen, med 255 poeng og 4 seire.

Det er 69 poeng bak lederen, og det er syv løp igjen, med en mye forbedret Red Bull-bil som ble introdusert under Italias GP. Så mange sjåfører ble spurt i medieintervjuene før Singapore GP om hvilke sjanser de gir nederlenderen. Svarene varierte mellom 10% og 20%, men Verstappen lo "50%, fordi jeg gjør det eller ikke" (via Motorsport).

"Vi prøver å gjøre det beste vi kan, prøve å være mer konkurransedyktige, prøve å forhåpentligvis bekrefte at retningen vi tok med bilen er mer konkurransedyktig. Også på en bane som denne, og det er det vi håper vil skje, og så får vi se hva som skjer herfra, sa Verstappen før et Grand Prix han aldri har vunnet (ble nummer to i fjor, bak Norris). "Som et lag, tilnærmer vi oss det som om vi ikke har noe å tape".

Han vet imidlertid at 69 poeng er mye, og "McLaren har vært utrolig dominerende, og det endrer seg ikke plutselig, så jeg er ikke for stresset over noe som helst. Vi er bare veldig glade for at de to siste løpene var mye mer positive med tanke på hvordan bilen oppførte seg".

Det som er nesten 100 % sikkert, er at McLaren tar sitt andre konstruktørmesterskap på rad denne helgen...