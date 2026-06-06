Har Rebel Wolves nettopp bekreftet en The Blood of Dawnwalker oppfølger?

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Da utvikleren Rebel Wolves dukket opp på Summer Game Fest i år for å vise frem mer fra deres kommende ambisiøse vampyr-actiontittel, The Blood of Dawnwalker, startet traileren med en scene som utspilte seg i moderne tid, der vi fikk se en versjon av hovedpersonen Coen som levde livet i det som ser ut til å være det 21. århundre. Hvorfor er dette merkelig? Fordi The Blood of Dawnwalker har en middelaldersk setting ...

Det viser seg at det var en plan bak dette, da spillregissør Konrad Tomaszkiewicz gikk på scenen for å forklare følgende :

"Den første delen, CGI, viser hvor sagaen vår fører til, et nåtidseventyr. Spillsegmentet som fulgte er fra vårt nåværende spill, og det er en opprinnelseshistorie om Coen."

Dette tyder naturligvis på at det vil komme mer fra The Blood of Dawnwalker i fremtiden, og at vi etter hvert vil få en ny del som bytter ut middelaldermiljøet med et moderne miljø, der Coen fortsatt blir jaget av den samme trusselen som plaget ham flere hundre år tidligere.

Sjekk ut traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes om denne situasjonen? Gå heller ikke glipp av vår siste forhåndsvisning av spillet før lanseringen 3. september.