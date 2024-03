Har Samsung utviklet et nytt MicroSD-kort for Switch 2?

HQ

Ryktene om en ny Nintendo-konsoll, etterfølgeren til Switch, hoper seg virkelig opp akkurat nå. Det begynte med regelmessige lekkasjer fra innsidere, ble etterfulgt av journalister, ytterligere forsterket av faktiske tegn fra teknologibransjen, og nå virker det som et faktum at Switch 2 kommer sent i år eller tidlig i 2025 (ifølge de siste ryktene).

Nå har vi fått enda et mulig tegn på at noe er i ferd med å skje, ettersom Samsung nettopp har avslørt et nytt minnekort. Selv om det ikke er mistenkelig i seg selv, byr det på imponerende hastigheter og størrelser, og forklaringen fra Samsung på hvorfor de har laget dette, har fått folk til å undre seg:

"For første gang i bransjen har Samsung introdusert et nytt microSD-kort med høy ytelse basert på SD Express-grensesnittet. Utviklingen var resultatet av et vellykket samarbeid med en kunde om å lage et spesialtilpasset produkt."

Så hvem er denne kunden som trenger et så krevende microSD-kort med 800 MB/s? Det er ikke utelukket at det dreier seg om Nintendo, som ifølge ryktene skal lansere Switch 2 i høst. Å ha et virkelig raskt minnekort i generøse størrelser vil definitivt være til fordel for spill, og timingen er svært passende.

Overføringshastighetene er fortsatt betydelig lavere enn SSD (5 500 MB/s for PlayStation 5), men siden Switch 2 ryktes å kunne sammenlignes med en PlayStation 4 i digital hestekraft, er det mindre data som må kastes rundt, og det vil være et stort steg opp fra Switch.

Takk, Wccftech.