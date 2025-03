Har Warner Bros. blitt videospillbransjens største skurk?

HQ

Det er alltid skuffende å høre om videospillutviklere som blir lagt ned eller står overfor permitteringer etter en tøff rekke hendelser. Det er ikke noe glorifiserende ved at enkeltpersoner mister jobben og blir overflødige, men samtidig er dataspill en bedrift, og noen ganger må det tas en forretningsavgjørelse for å sikre helse og effektivitet (kanskje til og med overlevelse) for helheten. Men de nylige nedleggelsene av studioer på Warner Bros. Games føles bare feil og gir meg en utrolig dårlig smak i munnen. Det er noe med måten denne porteføljen av utviklere har blitt drevet på de siste årene - og for så vidt også Warner Bros. underholdningsdivisjon - som gjør at den nylige avgjørelsen føles enda verre.

For de som ikke er klar over det, vil jeg oppsummere veldig kort hva som har skjedd her før jeg fortsetter videre. Etter en tidligere rapport fra Bloomberg om tilstanden til Warner Bros. Games, som antydet at Monolith Productions ' Wonder Woman ble startet på nytt etter en plagsom utvikling, har det siden blitt bekreftet at produksjonsgiganten har bestemt seg for å legge ned Monolith, avbryte Wonder Woman, og til og med stenge MultiVersus skaperen Player First Games og mobilspesialist Warner Bros. San Diego. Bekreftelsen kom i en e-post som ble rapportert av Kotaku, og som hevdet at det var en "strategisk retningsendring og ikke en refleksjon av disse teamene eller talentet som består i dem."

Til tross for at Monolith og Player First begge jobber med DC-titler, og førstnevnte til og med har jobbet med andre franchiser som drives av Warner tidligere, gikk det store underholdningsselskapet til og med så langt som å si at dette skjedde for å bedre "strukturere våre utviklingsstudioer og investeringer rundt å bygge de beste spillene som er mulig med våre nøkkelfranchiser," med referanser til Harry Potter, DC, Mortal Kombat, og Game of Thrones. Jepp, det er litt forvirrende å få hodet rundt, da det føles motstridende i beste fall, og til og med utenfor merket, spesielt siden Game of Thrones har hatt en mindre, uten tvil til og med fraværende tilstedeværelse i videospillområdet siden ... vel, nesten for alltid.

Men samtidig kan jeg nok en gang se en viss fornuft i avgjørelsen fra Warner her, for selv om det er skuffende, betyr de mange millionene som allerede er brukt på Wonder Woman og mangelen på et positivt produkt at det står overfor en massiv utfordring med å få tilbake produksjonskostnadene. Det er nok best å skrinlegge denne ideen og gå videre, ellers kan vi finne Monolith fanget i et helvete slik Rocksteady var med Suicide Squad. Likevel kan du ikke kutte et team som er så talentfullt og sagnomsust som Monolith, og deretter si at du "forblir fokusert på og begeistret for å komme tilbake til å produsere spill av høy kvalitet for våre lidenskapelige fans og utviklet av våre studioer i verdensklasse". Det er så selvmotsigende som det kan bli.

Hovedproblemet mitt med hele denne opprørende hendelsen er at Warner Bros. har ledet utviklerne sine inn på en vei som er vanskelig å støtte i en stund nå. De har jaktet på en live-tjeneste-drage (som Sony...) så lenge, og konsekvent mislykkes underveis, og kanskje mest utilgivelig, å gi virkelig dyktige singleplayer-utviklere i oppgave å gjøre dette til virkelighet. Warner Bros. har i årevis skutt seg selv i foten, og 2024s Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus og Harry Potter: Quidditch Champions er bare tre konkrete eksempler på dette. Nå høster Monolith og Player First konsekvensene av dette latterlige fokuset, og Player First er spesielt ille ute ettersom Warner kjøpte laget så sent som i fjor sommer... Hvorfor kjøpe dem hvis fremtiden så så dyster ut?

Det er vanskelig å se på den siste utviklingen fra Warners side som noe annet enn grådighetsdrevet og utilgivelig dårlig ledet. Det ville riktignok ikke være første gang produksjonsgiganten ble utsatt for kritikk av den typen, ettersom vi snakker om det samme selskapet som la Coyote vs. Acme og Batgirl i skuffen fordi de ville ha skattefradrag til tross for at begge filmene stort sett var klare til lansering. Dette er også et selskap som gjorde The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim for å beholde grepet om merkevaren Middle-earth og til og med innrømmet at det var tilfelle like før premieren, og også et selskap som klarte å gjøre kanskje det største navnet innen filmskaping i dag, Christopher Nolan, forbannet fordi han var bekymret for at man ikke kunne stole på at Warner ville lansere The Odyssey -filmen hans med den rette markedsføringsstrategien... Warner Bros. har bommet på målet i lang tid nå, og denne siste nedleggelsen av videospill er bare nok et eksempel.

Hvis alt dette ikke var nok til å gjøre deg like sint på Warner Bros. siste bevegelser som jeg er, la meg også legge til at til tross for nedleggelsen av det over 30 år gamle Monolith, har Warner bestemt seg for å beholde varemerkepatentet for det revolusjonerende Nemesis -systemet som utvikleren skapte. Jepp. Som Eurogamer bemerker, blir utviklerne oppsagt, men de kan ikke engang ta med seg sin egen kreasjon... Jeg ville følt mindre sterkt på det hvis Warner hadde utnyttet Nemesis -ideen fullt ut siden starten, men det har de ikke gjort, og ingenting gir meg noen tro på at det vil endre seg. Så frem til 2036, når patentet løper ut (forutsatt at Warner ikke gjør det forventede og bare forlenger patentet), kommer vi ikke til å se denne fantastiske ideen i et videospill igjen...

Forretninger er forretninger, og jeg vil alltid ha det i tankene til en viss grad når jeg ser denne typen avgjørelser bli tatt, ettersom selskaper ikke blir så mye verdt som Warner Bros. uten å opprøre folk underveis. Men dette selskapet beviser rutinemessig sin udugelighet, og ærlig talt er jeg enormt bekymret for Avalanche Software, NetherRealm Studios, og Rocksteady, som om Hogwarts Legacy 2, det neste Mortal Kombat/Injustice, og det ryktede Batman -spillet (som hvis de siste hendelsene skal gå av, ville det ikke overraske meg å se det bli et havari før det kommer om flere år) ikke lykkes på det nivået Warner forventer, kan vi se enda flere talentfulle team, studioer og ideer skrotet og etterlatt råtnende i gatene.