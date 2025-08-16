Harada sier at et nytt Tekken Tag Tournament er usannsynlig

HQ

De som håper på et nytt Tekken Tag Tournament vil sannsynligvis vente forgjeves - i hvert fall så lenge Harada sitter ved roret og bestemmer hva som skal prioriteres. Serieprodusenten tok opp temaet i et intervju med Destructoid, og sa :

"Vi har så mange flere bevegelser enn en typisk 2D-fighter. Det er så mye mer arbeid involvert i å prøve å gjøre det med et 3D-spill ... Det ligger nok et stykke frem i tid hvis det skulle skje, og sannsynligvis ikke i min arbeidstid. Så det er noe neste generasjon kan avgjøre."

Harada la til at han har vurdert en form for Tag-modus, men bare som en del av Tekken 8, Tekken 9 eller en annen fremtidig hovedserie - ikke som et frittstående prosjekt. En annen faktor, i tillegg til utviklingsutfordringene, kan være det skuffende salget av Tekken Tag Tournament 2. Til tross for at det ble utgitt på flere konsoller, nådde det ikke den populariteten Bandai Namco og Harada hadde håpet på.

