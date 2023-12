Hardware Awards 2023: Beste smarttelefon

HQ

Selv om det har kommet sammenleggbare enheter på markedet og en og annen 200 megapikslers sensor fra romalderen dukker opp her og der, har smarttelefonmarkedet blitt ganske konsolidert. Og da snakker vi ikke bare om markedsandeler, men også om kreativitet, ettersom de fleste produsentene ser ut til å være relativt enige om hva slags opplevelse en moderne smarttelefon skal kunne gi forbrukeren.

Ja, tiden da Nokia lanserte telefoner som direkte utfordret virkelighetsoppfatningen din er forbi, men det betyr ikke at det ikke finnes vinnere og tapere hvert eneste år. Poenget er at det er vanskeligere å avgjøre hvem som er hvem, og at det som regel er pris, tilgjengelighet og programvarepreferanser som avgjør.

Derfor er årets vinnere sannsynligvis noen du ville ha sett komme på lang avstand, og det sier noe om hvor stillestående ting har blitt. Men samtidig kan man snu på det og innse at det nå er svært, svært vanskelig å gå galt i byen med en smarttelefon som er fullstendig bortkastet tid og penger.

Ok, nok markedsanalyse, la oss se nærmere på hvilke telefoner som har imponert oss mest det siste året.

Vinner: iPhone 15 Pro Max

Selv om Apple vanligvis vinner på robustheten i sitt omfattende økosystem, samt hvor lenge de støtter eldre enheter og opprettholder ganske bred funksjonalitet på tvers av et stort utvalg av produkter, var det i år faktisk ganske mye som endret seg fra generasjon til generasjon.

Først og fremst kommer de nye iPhone 15-modellene med USB-C - alle sammen, og dermed støtter iPhone nå en rekke tilbehør, fra LAV-mikrofoner til andre USB-C-baserte smarttelefongadgets. Den nye Action-knappen gir entusiaster flere måter å bruke telefonen på, spesielt siden den støtter snarveier, som gjør det mulig å utføre en rekke handlinger ved å trykke på en knapp.

De nye avrundede kantene sørger også for at telefonen ligger godt i hånden, og det faktum at Pro Max-modellen nå har 5x optisk zoom, gjør den kanskje ikke direkte konkurransedyktig med Samsungs Galaxy S23 Ultra, men det hjelper på.

Vinner: Google Pixel 8 Pro

Google har skapt bølger fordi de kan noe som andre selskaper ikke kan. Det er ikke bare fordi deres rene form for Android er så uendelig uttrykksfull, fargerik, enkel og personlig, men også fordi Google vet hvordan man designer maskinvare som er god å bruke.

Og Pixel 8 Pro er så vanvittig behagelig å bruke, nesten uansett hva du gjør. Den nye Actua-skjermen er lyssterk, fargekorrekt og responsiv, det nye kameraet treffer endelig blink når det gjelder videoopptak, og sammenhengen mellom byggekvalitet og programvare er virkelig tilfredsstillende.

Hvis du vil ha en slags mobil butler, en som kjenner deg, passer på deg og holder styr på livet ditt, er Pixel 8 Pro den ultimate Android-mobilen.

Vinner: OnePlus Open

Som du kanskje allerede har sett, har OnePlus Open vunnet en rekke priser ved årets Hardware Awards, så med fare for å gjenta oss selv litt for mye, er dette en ganske fantastisk smarttelefon på nesten alle parametere som betyr noe.

Flott OxygenOS-programvare, kule kameraer med allsidige innstillinger og alternativer, solid byggekvalitet, hurtiglading via en lader som følger med telefonen, utmerket skjerm både innvendig og utvendig og lynrask ytelse takket være banebrytende komponenter.

Og ja, den kan foldes ut til en minitablet ved behov. Det er egentlig det som er essensen her; OnePlus Open er bare en flott smarttelefon uten den sammenleggbare delen, og når du legger den til som en slags ekstra verdi, begynner den å ligne på noe.

Vinner: Samsung Galaxy S23 Ultra

Det er ærlig talt ikke mye nytt under solen for Note-fans i årets S23 Ultra, men hvis du ser nøye etter, er den en samling av alt som betyr noe for den såkalte "power user"; en nydelig skjerm, et fantastisk kamera som slår de fleste andre, og det er for stillbilder, 4K-video, natt og zoom. Det er rikelig med plass, Samsungs brukergrensesnitt fungerer glimrende, det er enkelt å overføre og administrere filer, og S Pen er akkurat litt bedre å bruke enn før - og ja, når du først har blitt vant til den, er det vanskelig å ikke ha den, kombinert med en svært imponerende batteritid, selv med mye spilling, på en lyssterk og fargerik AMOLED-skjerm. Det er virkelig hele pakken.

I redaksjonen er vi store Note-fans, og selv om det er helt klart at Samsung Galaxy S23 Ultra ikke er noen revolusjon, er den likevel en merkbar forbedring fra fjorårets modell. Helt siden introduksjonen av Ultra-varianten har Samsung slitt med å finne en balanse i sortimentet, og med S23 Ultra har de sluttet sirkelen - en telefon som er dyr, men som til gjengjeld byr på mange funksjoner.