Hardware Awards 2023: Redaksjonens favoritter

HQ

Her i redaksjonen flyr mange spennende dingser gjennom systemet. De ankommer, pakkes ut, settes opp, filmes, anmeldes og sendes raskt tilbake, og systemet går så greit at vi ikke stopper opp og spør oss selv "hei, hvilke erfaringer har jeg egentlig gjort meg?".

Dette er et ganske viktig spørsmål å stille seg selv som anmelder, for selv om en gitt gadget kan få en bunnsolid anmeldelse, er det forskjell på den mer nøkterne vurderingen og det vi anser som våre faktiske favoritter.

Disse samtalene skjer som regel på slutten av året, når vi naturlig nok begynner å snakke om hvilke ting vi har sendt tilbake i løpet av året som vi vurderer å investere i selv, hvilke vi savner, hvilke som har gjort inntrykk.

Så i denne kategorien handler det mest om å feire de tingene som gjorde et mer direkte inntrykk, og som vi fortsatt snakker om, diskuterer og husker på slutten av året. En drone, en iPhone, en veske, en ny serie grafikkort - det er mildt sagt et brokete utvalg. Ok, da setter vi i gang.

Dette er en annonse:

Vinner: OnePlus Open

Vi har allerede gjentatte ganger sunget sanger om OnePlus Open her i redaksjonen, og det burde derfor være relativt klart hvorfor den er en av våre absolutte favoritter det siste året.

Ikke bare har OnePlus endelig våget å utfordre Samsung, de gjør det med en maskinvare som gjør den koreanske teknologigiganten til skamme. Bedre skjermer, renere programvare, bedre kameraer og mer inspirert maskinvare - OnePlus Open gjør det ikke nødvendigvis lettere å anbefale sammenleggbare telefoner til gjennomsnittsforbrukeren, men den har raskt blitt den sammenleggbare telefonen vi vil anbefale.

Ja, den er basert på den eneste andre konkurrenten som finnes, men med tanke på at du også kan importere en Google Pixel Fold, eller en rekke fremtredende sammenleggbare telefoner fra Xiaomi og Vivo, er det likevel imponerende at OnePlus har kommet så nær perfeksjon med sin første.

HQ

Dette er en annonse:

Vinner: AceZone A-Rise

AceZone var noe helt nytt for oss, en helt ny produsent som plutselig dukket opp. Det er i seg selv en vanskelig posisjon å være i, men da de første produktene landet på bordet vårt, var det tydelig at dette prosjektet er noe helt spesielt.

Riktignok koster headsettet 700 pund, men da får du noe som ingen andre har, mest fordi de ikke har råd, men du har fortsatt headsettet ditt når de andre er ødelagt fem ganger, og du kan faktisk bli hørt når du snakker. Dette er takket være overveldende ergonomi, god lydkvalitet, en utmerket mikrofon og generelt bare en oppmerksomhet på detaljer som vi ikke ser i samme grad hos de andre hovedkonkurrentene.

HQ

Vinner: LG G3

Det pleide å være en av LGs sterke sider at alle panelserier var like, og at det var de omkringliggende faktorene som avgjorde om du skulle kjøpe en G, eller til og med bare en C. Slik er det ikke lenger, nå er mange av de villeste innovasjonene valgt ut til årets G-modell, og selv om det irriterer mange, er det også her du igjen kan se hvordan LG kan produsere TV-er som ingen andre.

Denne gangen har de introdusert MLA, eller Micro Lens Array, en teknologi som beholder kontrasten og det dype svartnivået fra det klassiske OLED-panelet, men kombinerer det med lysstyrken vi kjenner fra for eksempel QLED. Resultatet er et mildt sagt fantastisk bilde, og det er ikke alt.

Den har fire HDMI 2.1-porter for 4K/120 Hz, VRR, ALLM, Dolby Vision ved 120 Hz, forbedret WebOS23-programvare og stilig design. LG G3 er den ultimate TV-en.

Vinner: Sage Barista Touch

Det har blitt laget kaffe i hopetall her i redaksjonen, og siden ingenting kan muntre opp en sliten redaksjonsmedarbeider som en deilig crema en kald desembermorgen, er det klart at Sage Barista Touch er en av våre favorittdingser her i 2023.

For det første er det byggekvaliteten, som mildt sagt er sublim, men den er kombinert med stilige små detaljer her og der, som for eksempel hvor deilig selve kaffekurvene er, og det tunge stempelet som passer perfekt og gir en jevn overflate.

Men først og fremst er det igjen skjæringspunktet mellom det automatiserte og moderne gjennom det vakre displayet med presise guider, til det mer taktile og gammeldagse, der du må ta vare på kaffen for at det siste skuddet (pun intended) skal bli den kreasjonen du ønsker.