Technics EAH-AZ100

Jeg vil innrømme med en gang at av de 33 parene med trådløse in-ear-hodetelefoner jeg har anmeldt de siste 18 månedene, har Technics AZ80 vært mitt førstevalg, og de har vært med meg på treningsturer og mer til siden jeg testet dem ut første gang. For meg er de referansehodetelefonen, en dings som bare er god til alt. Og nå er storebroren her.

HQ

AZ100 minner designmessig om AZ80 med en annen form, noe som på sin side gjør at de sitter enda bedre i ørene ettersom de er effektivt skrudd fast i henhold til Technics' egne instruksjoner. Dette til tross for at de er større, ettersom de huser drivere som er ti millimeter store. Den store forandringen er selve driverne, som denne gangen er magnetiske og lånt fra Technics' profesjonelle kablede in-ear TZ70, som koster 700 pund, og den forbedringen er merkbar allerede under de første fire sekundene av The Strikes singel "The Getaway", som er noe helt annet nå. Technics har virkelig gått fra styrke til styrke de siste to årene, og her hopper de enda lenger foran konkurrentene takket være MFD-teknologien (Magnetic Fluid Driver).

Svart eller sølv er fargene du kan velge mellom.

Lyden i AZ100 er den beste jeg har hørt i in-ear-hodetelefoner, og det inkluderer absurd nok mine Shure SE846 in-ear-hodetelefoner i studiokvalitet, som jeg har brukt når jeg har spilt trommer både live og i studio. De er kablede, koster £930 og er riktignok utrolige. Til tross for dette kan jeg trygt si at AZ100 låter bedre, noe som på forhånd føltes urealistisk. Technics AZ100 gir bedre timing og dynamikk enn noe annet in-ear jeg har prøvd, og det er en dybde her som det er vanskelig å ikke bli helt betatt av. Separasjonen mellom instrumentene og den snappy bassen er fantastisk, mens mellomtonen føles mer distinkt med en timing som må applauderes. Jeg har for det meste spilt 24-bit/96 kHz-filer i løpet av testtimene, og her er det teksturer, detaljer og resonans som er til å dø for. For ikke å nevne at lydkarakteren til den forhåndsinnstilte standard-EQ-en er leken og livlig uten å være overgjort.

Støydempingen er også god. Ikke fullt så hodeskjærende ekstrem som i Bose Quiet Comfort Ultra, men på den annen side er disse hodetelefonene klart dårligere når det gjelder ren lydkvalitet og har også dårligere samtalekvalitet, etter min mening, noe som betyr at Technics vinner den samlede kampen med bred margin. ANC er rask, og håndterer støy, skravling og roping, så vel som stønningen fra CrossFit-gutta på mitt lokale treningsstudio. Det må imidlertid sies at lydkvaliteten ved avspilling av musikk endrer seg så mye når ANC-delen er slått av, at jeg valgte å aldri deaktivere den i løpet av de timene jeg testet. Bassen blir litt svakere og karakteren har en tendens til å bli litt mindre engasjerende og undervurdert når støyreduksjonen er slått av, og selv om det neppe er noe som er eksklusivt for Technics, er det litt skuffende.

Dette er en annonse:

Ladeetuiet føles litt for klumpete, men alt annet er flott.

Når det gjelder funksjonalitet, er AZ100 glimrende. Du kan bytte til tre kilder samtidig, og via Technics Audio -appen kan du tilpasse en rekke funksjoner, justere EQ-innstillinger og styre berøringsfunksjonaliteten, som i det store og hele fungerer glimrende. Batteritiden er også god, med 12 timer per lading og 17 timer ekstra i det medfølgende etuiet, som er mindre og slankere enn tidligere. Samtalekvaliteten er et annet aspekt som virkelig imponerer i AZ100, og jeg har virkelig ingenting å klage på her, snarere bare mer ros.

Technics AZ100 er mesterlige. Det er ingen annen måte å si det på. Funksjonaliteten og byggekvaliteten er fantastisk, og lydkvaliteten er sjokkerende god. De koster riktignok £260, og det er ingen liten sum for øretelefoner, men i dette tilfellet føler jeg faktisk at dette er en lav pris, ettersom de knuser konkurrenter som er verdt betydelig mer og styrer produktkategorien akkurat nå, i alle henseender bortsett fra ANC-elementet, der spesielt Bose fortsatt skiller seg ut.

Dette er en annonse: