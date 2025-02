NZXT Lift Elite Wireless

HQ

De fleste produsenter har flere ganger forsøkt å barbere avgjørende gram av sine ulike mus for å sikre at de kan markedsføre den som en "esportsmus". Det er i og for seg ikke helt latterlig, og markedet har respondert ganske tydelig; å ha så lite innebygd motstand som mulig kan være viktig for noen, og i noen tilfeller kan det sikre en mer presis input, enten du spiller RTS-spill med mange distinkte bevegelser, eller i et konkurransepreget FPS-miljø der de få bevegelsene må være så presise som mulig.

NZXT går nå også ut med sin Lift Wireless Elite, en mus som kommer inn til en litt lavere pris enn mange konkurrenter, men beholder den samme kjernedesignfilosofien beskrevet ovenfor. Problemet er igjen at man kanskje har ofret for mye funksjonalitet i en febrilsk jakt på hele lettvektskonseptet.

Først og fremst er det verdt å nevne at Lift Wireless Elite bare veier 57 gram. Det er riktignok 10 gram mer enn den tilsvarende prisede Turtle Beach Burst II Air som vi anmeldte og roste i fjor, men den er langt fra tung. Dessuten har NZXT oppnådd denne statusen i tillegg til "honeycombing", dvs. å stikke hull i det ytre skallet. Samtidig må jeg imidlertid si at denne musen er liten, som i virkelig klogrep liten. Den er så liten at hendene mine ikke ville vært i stand til å bruke den komfortabelt i timevis, og det er derfor det anbefales at du prøver den før du kjøper den. Det er mange som definitivt foretrekker klogrepet, og for dem er dette sannsynligvis ikke noe problem.

Under sitter PAW3395-sensoren, som i likhet med den du finner i konkurrenten Turtle Beach, går opp til 26 000 DPI. Det er ikke det samme som mange av de dyrere konkurrentene, og om NZXT burde ha mer er vanskelig å si. Det gir imidlertid tilgang til 650 IPS-sporing, og enten 4K eller 8K avstemningsfrekvens avhengig av om du går kablet eller ikke. Dette er fine spesifikasjoner, ingen tvil om det, og det er her de forblir konkurransedyktige på en rekke kritiske parametere.

De bruker også sine egne Rapid Optical Switches, som de sier har 0,2 ms respons og er gode for 100 millioner klikk. Det er jo tilsynelatende bra, og viktigst av alt, disse bryterne føles virkelig godt under fingrene. De er responsive, veldesignede og gir et mer taktilt klikk hver gang.

Det er ikke noe galt med sensoren, bryterne eller batteritiden på 70 timer, men dessverre må vi komme tilbake til det faktum at når hovedkonkurrentene klarer å presse ned prisen på trådløse mus, bruker en avansert sensor og har lagringsplass for USB-dongle og Bluetooth, hvorfor har ikke denne noen av delene?

Joda, hele bunnen av Lift Wireless Elite er uthult, det er slik de sparer penger, men NZXT tenker ikke på å oppbevare den medfølgende donglen i dette hulrommet, selv om det hadde vært enklere enn om de hadde brukt en annen designfilosofi. Videre er Bluetooth bare en smart måte å sikre at musen din kan fungere i en rekke bruksscenarier, ikke bare ett.

Ja, den er billigere enn en Razer Viper, og alt fra konstruksjon til materialer, sensor til brytere er konkurransedyktig. Men vi har råd til å forvente mer nå, og vi har råd til å peke på produsenter som NZXT og spørre kritisk hvorfor de ikke kan tilby bred funksjonalitet uten å gå på kompromiss med vekten.