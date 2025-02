I det som nesten kan betraktes som den spede begynnelsen av VR-bølgen, det som må ha vært for ganske mange år siden, var jeg ganske interessert. Nei, "lidenskapelig" er ikke et ord jeg ville brukt, for selv den gang trodde jeg ikke helt på konseptet med å spille alle spillene mine med et tungt stykke plast festet til ansiktet mitt, men rundt lanseringen av HTC Vive, PlayStation VR, og også Valve Index, hadde jeg tro på VR, og vi kåret til og med Half-Life Alyx som årets spill i 2020.

Men det er fire år siden, og siden den gang har jeg ikke engang hatt på meg et par VR-briller. Jeg fikk aldri prøvd såkalt "mixed reality" med passthrough, og jeg har bare observert forbedringene av teknologien og brukeropplevelsen på avstand, mens den generelle interessen for VR som konsept ser ut til å ha avtatt en god del.

Helt til nylig, da jeg tok på meg et par Meta Quest 3 på kontoret vårt for første gang. La meg starte med å si at dette ikke på noen måte har endret mitt forhold til VR som et slags paradigmeskifte i måten vi opplever medier på, og jeg tror heller ikke på Metas drøm om et "metaverse". Men når alt dette er sagt, er Meta Quest 3 en vanvittig imponerende maskinvare, den er relativt aggressivt priset, og jeg har brukt den hver eneste dag den siste uken til å spille Batman: Arkham Shadow, trene via FIT XR, trollbinde min eldste sønn med First Encounters og generelt shoppe rundt via mine tre måneder med gratis Quest+. Er dette en seriøs spill- og underholdningsplattform på linje med en PlayStation eller Switch? Nei, så langt vil jeg ikke gå, men det er ekstremt imponerende hvor nær Meta er et ganske perfekt symbiotisk forhold mellom plattform og programvare.

Ikke at det spiller noen rolle, men Meta Quest 3 har to 2064x2208 LCD-paneler som kjører mellom 90-120 Hz. Det kreves ingen tilkobling til en datamaskin, selv om det kan gjøres både via kabel og dedikerte apper som Steam Link, og den kjører gjennom en kombinasjon av en Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, en Adreno 740 GPU, 8 GB LPDRR5 RAM, og i mitt tilfelle 512 GB plass. Det er retningsbestemte høyttalere på hver side som andre i husholdningen knapt kan høre, men som føles som et hodesett for deg, og de to kontrollerne har ganske presis input som overgår Valve Index uten å kunne registrere individuelle fingerposisjoner.

Det er dedikert passthrough her, noe som betyr at så snart hodesettet starter, kan du se alt rundt deg, og det i relativt høy oppløsning. Det er ingen forsinkelse, alt er stort sett en-til-en, men en litt kornete tekstur betyr at det ikke er like sannsynlig at du glemmer at du har på deg et hodesett som jeg har hørt kan skje med Apples mye, mye dyrere Vision Pro. Når du starter en app, eller når du vil, kan du sømløst kartlegge spillerommet ditt, det området du anser som ytterkantene av VR/AR-opplevelsen. Du kan enkelt flytte de ytre grensene, lage små hakk mellom møbler og tilpasse dette området ned til minste detalj, og Quest 3 vil til og med gjenkjenne møbler og andre gjenstander. Når du går ut, er det som å gå fra dimensjon til dimensjon, noe som betyr at de voldsomme opplevelsene vi har sett på sosiale medier, der du knuser hånden i TV-en eller faller over sofabordet, hører fortiden til.

Poenget er at uten å kommentere spillopplevelsen, utvalget eller lignende parametere, er det å plukke den opp, ta den på, slå den på og gå inn i en VR/AR-opplevelse helt sømløst, på en måte jeg bare kunne drømme om da jeg plukket opp den langt dyrere og mer avanserte Valve Index i 2020. På fire år har vi kanskje ikke flyttet konseptet for hva et VR-spill skal være, men vi har eliminert langt flere barrierer i brukergrensesnittet enn jeg trodde var mulig på kort tid.

Det hele er vakkert utført på mange måter, må jeg si, og dette kommer fra en som bare perifert har berørt VR som konsept de siste årene. Fra å laste ned spill fra Quest Store og Quest+, til å forstå det enkle grensesnittet, til å skissere opp lekeområdet mitt. Nei, å løpe rundt med et plastvisir på hodet blir nok aldri like sømløst, men dette er så nærme vi kan komme.

Når det gjelder hvordan spillene fungerer, er det overraskende mange fullblods bangers her. Jeg har spilt Batman: Arkham Shadow, Red Matter, Asgard's Wrath og mange andre, og har også prøvd både trenings- og yoga-appene fra XR, som har vært en hyggelig overraskelse. Hvorvidt det utgis nok spill i et raskt nok tempo og med en relativt jevn kvalitet, er nesten umulig å avgjøre for den enkelte leser her, men som nybegynner har jeg ikke hatt problemer med å finne spill eller ha glede av dem. Det som imidlertid er klart, er at Meta trenger en måte å kategorisere disse spillene på, slik at tilfeldige Fruit Ninja -kloner ikke forveksles med det entusiaster vil omtale som "ekte" spill. VR og AR kan fort bli en gimmick, og derfor finnes det mange øyeblikksbaserte gimmick-spill, og her mangler det noe som ligner Steams algoritme for kategorisering, sortering og anbefaling av titler fra talentfulle studioer.

"Problemet", om du vil kalle det det, er at selv om mange av disse spillene har imponerende produksjonsverdier, er VR fortsatt en vanskelig ting for sinnet å venne seg til. Både nevnte Arkham Shadow og Asgard's Wrath 2 gjør sitt beste for å løse problemet med bevegelse, men lykkes bare delvis. Å bevege seg i Arkham Shadow krever mye tilvenning, og hadde en ganske bisarr effekt på hjernen min de første dagene, selv i timene etter en spilløkt. Half-Life: Alyx kom delvis rundt dette ved å tillate teleportering over lengre avstander, og deretter la spilleren gå omhyggelig rundt i de umiddelbare omgivelsene. Det er mulig her også, men det kan fort føre til et innlevelsesbrudd som spillene ikke kan fikse. Noen sjangre kommer seg helt rundt dette, som for eksempel strategispill, som fungerer overraskende godt som et slags diorama der man lener seg over slagmarken eller byen som strateg, men sammenlignet med førstepersonsopplevelsene virker det som om vi virkelig går på en innovasjonsvegg her. Meta Quest 3 har fortsatt ikke klart å fikse dette problemet.

Men utover det er hele pakken overraskende konkurransedyktig priset, overraskende rik på gode spillopplevelser, og overraskende skarp på å bryte ned problemene vi normalt forbinder med VR og AR. Dette er med andre ord et kvantesprang, og selv om det fortsatt er problemer som vil være vanskelige å løse helt, har det overbevist meg om at VR til en viss grad vil "klare det", selv om det ikke kommer til å erstatte dataskjermene eller TV-ene våre innen ... vel, det neste tiåret.