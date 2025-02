Utviklingen av skjermer har, i likhet med TV-apparater, møtt en kreativ vegg. Mens panelene blir raskere, mer responsive og betydelig mer levende og detaljerte, er den faktiske designfilosofien for hva som utgjør en skjerm, stort sett delt mellom konkurrerende produsenter. Det spiller ingen rolle om du ser på en ASUS-, Acer-, LG-, Samsung-, BenQ- eller, for denne anmeldelsens skyld, Lenovo-skjerm - det du forventer av en slik skjerm, er i praksis standardisert på tvers av produktsegmentet. Det er av denne grunn at selv om Lenovo Legion R34w-30 har mange lovende funksjoner, er det en skjerm som du har sett andre steder når du koker den ned.

Hovedretten på denne enheten er uten tvil panelet. Vi snakker om en 34" 21:9 ultravid skjerm som har en responstid på 0,5 ms, en oppløsning på 3440x1440, en oppdateringsfrekvens på 180 Hz, et kontrastforhold på 3000:1, 99 % sRGB- og 90 % DCI-P3-klassifisering og en 1500R-kurvatur. For alle som ikke snakker tech bro, betyr dette i utgangspunktet at det er en litt større skjerm enn gjennomsnittet som tilbyr fantastisk grafikk og fantastisk ytelse, samtidig som den har en buet design som prøver å fordype deg ytterligere i hva den viser.

Det er sannsynligvis ingen overraskelse å høre at dette panelet er utmerket. Kombinasjonen av oppløsning og oppdateringsfrekvens er en ideell balanse for de som er ute etter fantastisk grafikk og en flytende presentasjon. QHD ved 144 Hz eller høyere er etter min mening en nesten perfekt balanse for PC-spill, spesielt for de som liker fartsfylte skytespill som Call of Duty: Black Ops 6 og Valorant. Du kan argumentere for at R34w-30 mangler en smule i og med at den ikke kan tilby ekte 4K eller en oppdateringsfrekvens som når opp til 240 Hz, og selv om det definitivt er en kritikk, er faktum at mange datamaskiner, bortsett fra de få som allerede har RTX 50 Series -komponenter, vil slite med å oppleve 4K-bilder med mye mer enn 100 bilder per sekund, og derfor har jeg aldri helt forstått hvorfor du trenger en 4K-skjerm som kan levere så høye bildefrekvenser. Derfor mener jeg at den perfekte balansen er QHD ved 144 Hz eller mer i dag, noe R34w-30 oppnår med glans.

Det 34" ultrabrede panelet er imidlertid et beist. Det tar opp enormt mye plass, både på grunn av den generelle størrelsen, men også på grunn av den aggressive krumningen. Denne skjermen ønsker og trenger å være midtpunktet på skrivebordet, og det blir en utfordring å finne plass til mye annet, spesielt med tanke på stativet og hvor langt skjermen stikker utover. Når du kombinerer dybden på skjermen og stativet den er festet til, må du regne med rundt en halv meter plass på skrivebordet i dybden for å sikre at de buede endene er riktig plassert, noe som er et betydelig større plassbehov enn den buede Samsung Odyssey -skjermen jeg bruker til daglig.

Men bare fordi den er litt av en mastodont, betyr ikke det at du ikke bør vurdere å gjøre R34w-30 til din foretrukne skjerm. I tillegg til å ha et utmerket panel, har den stor manøvrerbarhet som gjør at du kan flytte skjermen i horisontale og vertikale plan og til og med vinkle den. Tilkoblingsmulighetene er også strålende, med to HDMI 2.1-porter, en enkelt DisplayPort 1.4 og til og med en lydkontakt. Men her kommer det beste... Den har til og med innebygde høyttalere! Jepp, en ofte utenkelig funksjon for en skjerm er inkludert her. Høyttalerne er ikke spesielt gode i det hele tatt og sliter med å levere kvalitetslyd, men det sparer deg for å måtte hente eksterne høyttalere når du ikke bruker et hodesett og når du ikke spiller. Det kan riktignok være litt vanskelig å justere volumet på høyttalerne manuelt, ettersom du må bruke den vanskelige kontrollpinnen på selve skjermen for å navigere gjennom noen få forskjellige menyer, men ellers er dette et veldig kjekt og ofte oversett tillegg som overrasker.

Det er også verdt å merke seg at det ultrabrede oppsettet betyr at R34w-30 mangler litt optimalisering for alt som ikke er en PC. For datamaskiner fungerer denne skjermen som en drøm, men hvis du er interessert i en spillmonitor for konsollspill, eller hvis du liker å kunne veksle mellom ulike plattformer, er det verdt å merke seg at moderne konsoller ikke liker ultrawide-paneler og har en tendens til å strekke sine typiske 16:9-formater. Du må også huske på punktet om høyttalervolumet jeg nevnte ovenfor, da det kan være enda mer irriterende å justere lyden når du ikke har et tastatur tilgjengelig som kan håndtere oppgaven uten problemer.

Det siste punktet som er verdt å merke seg, er hvor intuitiv og enkel å bygge denne skjermen er. R34w-30 har et av de mest strømlinjeformede og enkle skjermoppsettene jeg noensinne har sett, ettersom det ikke er behov for ekstra verktøy, og du trenger bare å klikke sammen de tre delene (skjermen, stativets ramme og stativets vertikale kjerne) på det som sannsynligvis vil ta to minutter. Hvis du inkluderer utpakking av dingsen og festing av kablene til denne, kan oppsettet ta opptil fem minutter. For en skjerm er det omtrent så plug-and-play som du kan få det.

Men her er tingen, R34w-30 er ikke billig. Den klokker inn på € 399, og det er omtrent samme pris som en Omen 34c, eller betydelig mer enn en LG UltraGear-skjerm som treffer de samme parametrene for oppløsning, størrelse og oppdateringsfrekvens. Riktignok er det ikke på langt nær den dyreste skjermen på markedet for denne produktkategorien, ettersom en Alienware-enhet ofte kan doble R34w-30s prisforlangende, men ingenting av dette endrer det faktum at denne skjermen ikke akkurat er billig. Det er en kvalitetsenhet med en førsteklasses følelse, med en levende, klar og responsiv skjerm, innebygde høyttalere og en installasjonsprosess som er til å dø for, men den mangler litt på kompatibilitetsfronten, og den koster en ganske krone. Gjør av det hva du vil.