NZXT Capsule Elite

Jeg har skrevet det mange ganger før, men det er verdt å si det igjen og igjen. De fleste maskinvarekategorier, og spesielt USB-basert tilbehør, har i en årrekke nådd et platå når det gjelder design og funksjonalitet, der det er mye vanskeligere for forbrukerne å gå galt, men der det også er vanskelig for oss i media å bli blåst bort.

Men det betyr ikke at litt forbedring av spesifikasjonene, og litt designfinesse også, ikke også imponerer, for det gjør det, og et utmerket eksempel på dette er NZXTs Capsule Elite, en USB-mikrofon som gjør fremskritt der det betyr noe, samtidig som den holder seg mer spesifikt til en allerede veletablert mal.

Først og fremst er det viktig å innse at selv om Capsule Elite ikke akkurat finner opp hjulet på nytt her, er det ekstremt godt designet. Dette skyldes først og fremst materialbruken. I stedet for irriterende plast, som det allerede er mye av, har NZXT gått litt mer raffinert her. Selve stativet er firkantet og laget av ganske tungt vektet metall. Mikrofonen i seg selv ser ganske kul ut på en industriell måte, og er aksentert med aluminiumsklikkhjul og en stålgrill. Med tanke på at den koster rundt £85, ser den mye, mye dyrere ut.

Inni finner vi en 25 millimeter kondensatorkapsel med et integrert popfilterlag mellom selve enheten og det nevnte gitteret, og den tar opp i et ganske tett kardioidmønster. Det betyr at mikrofonen først og fremst er beregnet for enveiskommunikasjon, men den kan også eliminere bakgrunnsstøy. Før vi kommer til resten av opptaksopplevelsen, la meg si at Capsule Elite er helt strålende til å gjøre nettopp det. Én ting er kvaliteten på lyden som tas opp, men noe helt annet er hvor skarpt et opptak høres ut, selv under omstendigheter der man kunne forvente at støy ville snike seg inn i bildet. Bravo!

Selve opptaket er 24-bits med en samplingsfrekvens på 192 kHz. Den tar opp i frekvensområdet 50-20 000 Hz, alt med en enkel USB-C til USB-A-kabel. Det er ikke nødvendig å installere CAM-programvaren, for mikrofonen er plug-and-play fra starten av, og selv om du ikke ønsker å lage forhåndsinnstillinger eller noe slikt, er opptakskvaliteten utmerket fra starten av - det er virkelig imponerende.

Enten det er en enkel strømming, for møter eller til og med for podcaster på nettet, er dette langt bedre enn den gjennomsnittlige USB-mikrofonen. Det er vanskelig å peke ut en enkelt spesifikasjon, for det er sannsynligvis kvaliteten på enheten, den høyere samplingsfrekvensen og 24-bits, men til sammen er det veldig bra.

Det er noen irriterende småting, det er helt sikkert. Det er en RGB-stripe på baksiden som ikke passer inn i mikrofonens industrielle design i det hele tatt, og knappene på fronten er ikke like tilfredsstillende og taktile som andre deler av enheten, men byggekvalitet, materialvalg, LED-indikatorer, opptakskvalitet og alt annet spiller som dette, så vi må gi den en helhjertet anbefaling.