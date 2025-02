Jeg har tidligere, og spesielt i det siste, kritisert Dreame for å hvile på laurbærene. Det betyr ikke at de produserer dårlige produkter, snarere tvert imot, men mens de har levert polerte, konservative iterasjoner, har konkurrenter som Roborock flyttet grensene for hva du kan forvente av en typisk premium robotstøvsuger.

HQ

Men alt dette endrer seg med den nye X50 Ultra, som ikke bare leverer bedre spesifikasjoner i de typiske kategoriene vi er vant til å se på, men introduserer en rekke nye ideer som også har blitt sett før, men som igjen gjør Dreame til en helt banebrytende produsent.

Ok, så hva gjør den? Vel, for det første er utseendet stort sett det samme, og det er absolutt ingen kritikk. Stativet er kanskje høyt, men det er også smalt, så det kommer virkelig an på hvilken del av hjemmet du har valgt som base for X50 Ultra. Med en høyde på 59 centimeter og en dybde på 45 centimeter stikker selve rampen ganske mye ut. Sugeeffekten er nå 20 000Pa i stedet for 12 000Pa i X40 Ultra, og mens batterikapasiteten på 6400 mAh er den samme, har støvbeholderen vokst til 395 milliliter. Det er med andre ord ikke noe som åpenbart mangler her, og alt fra batterilevetid til sugeevne har blitt bedre mellom generasjonene.

Når det gjelder selve driften, har vi nå konstruert et effektivt paradigme for hvordan robotstøvsugere fungerer. Den lades inne i basen, kobler seg til WIFI via en funksjonell, strømlinjeformet og effektiv app, og drar deretter ut enten med faste intervaller eller når du ber den om det. Den gjenkjenner møbler og andre gjenstander ved hjelp av et LiDAR-system, og støvsuger og mopper gulv ved hjelp av installerte roterende mopper.

Dette er en annonse:

Dreame X50 Ultra gjør alt dette bra, og i våre tester er støynivået utmerket og rengjøringen ganske grundig. Det er selvfølgelig alltid begrensninger, og spesielt inngrodde flekker kan aldri gnides bort på samme måte som om du står på knærne med en klut eller tar i med en ekte mopp. Men sammenlignet med hovedkonkurrentene fra Ecovacs, Roomba og Roborock er dette en imponerende mopp og en imponerende støvsuger.

Og så er det de nye funksjonene. Først og fremst springer Dreame foran Ecovacs her med en radarmodul som ved behov kan graves ned inne i selve enheten. De kaller denne teknologien VersaLift, og det betyr at når X50 Ultra rulles opp til en sofa, senkes LiDAR-modulen ned slik at den kan komme inn i trange rom. Du får fordelen av at den sitter opphøyd og kan skanne bedre, samtidig som du kommer inn på steder der andre robotstøvsugere kanskje ikke kommer til. Nå er det nok!

Og så er det ProLeap. Vi har nettopp anmeldt Roborocks Qrevo Curv, som også kan skryte av evnen til å krype over høyere objekter enn vanlig. Men det er en liten dråpe ved siden av Dreames strømmende elv. Den ruller opp til et hinder og utfolder deretter to armer på hver side, noe som gjør at den kan krype over et seks centimeter høyt objekt. Å se dette skje en håndfull ganger er litt av et "eureka"-øyeblikk, der du virkelig blir imponert over hvor langt denne typen støvsuger har kommet.

Dette er en annonse:

Det er langt flere fordeler her, fra HyperSteam Duobrush støvsugerenheten under, til det nye AceClean-systemet i selve basen som gjør hele parkeringsplassen mindre ekkel etter hvert som månedene går, men dommen er ganske klar. Dette er innovasjon, det er teknisk finesse, og det er glimrende satt sammen. Akkurat nå er den oppført til £1,299 - noe som betyr at den sannsynligvis vil være den dyreste robotstøvsugeren på markedet. Du kan få den nevnte Qrevo Curv for en lignende pris, og til og med Ecovacs 'X2 Omni for rundt det også. Prisen på 1 299 pund er kanskje det eneste problemet du må finne deg i, for ellers er dette en maktdemonstrasjon.