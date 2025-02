Sim-racing som hobby er dyrt. Hvis vi ser bort fra Logitechs plastbeltedrevne ratt og lignende, er det dyrere enn de fleste aktiviteter i spillverdenen, alt tatt i betraktning. En god, slitesterk og tilstrekkelig kraftig rattbase med selve rattet og pedaler koster i dag rundt 1 000 pund, og skal man supplere med en kraftig datamaskin, girspak, håndbrems og minst én skjerm, kommer prisene opp i ublu summer. Og så må vi ikke glemme selve riggen, en cockpit som skal fungere som base for operasjonene. Playseat hadde lenge et slags monopol i dette produktsegmentet, men det har for lengst gått ut på dato og blitt "old news" fordi deres dingser i mange henseender mangler den bøyefrie stabiliteten som dagens direktedrevne rattbaser krever, og heller ikke kan utvides på den enkle måten som mange rørrammer gjør, og spesielt 40/80 aluminiumsprofilriggene som har blitt den rådende standarden i simracingverdenen.

Stolen på bildet er en enklere versjon av P300 som tilbys via Nitros egen nettside.

Men hva velger du hvis du vil bygge en sim-rigg på budsjett og ikke gidder å sette sammen noe helt eget? Det finnes selvsagt mange alternativer, men relativt ofte stikker de av prismessig. Fanatec CSL Cockpit pluss CSL Cockpit Seat kommer i dag opp i rundt 600 euro, og det gale er at jeg faktisk synes det er en god pris for en god budsjettløsning. Trak Racers billigste løsning heter TR80, og den kan koste så mye som 800 euro inkludert sete, og så har vi Simlabs billigste alternativ som heter P1X og koster rundt 1 370 euro inkludert Speed 1 -setet. Nitro Concepts S-Racer ligger midt mellom det billigste og det dyreste budsjettalternativet og koster ca. 650 euro, inkludert R300-setet. Hvis du vil få det enda billigere, kan du kjøpe S-Racer alene for halvparten av dette og supplere med en billigere stol, gjerne en enkel kinesisk kopi av Sparcos eller Recaros velkjente skallvarianter, som kan kjøpes på en lang rekke nettbutikker.

Nitro Concepts' S-Racer er en stålrørsramme og veier dermed mye, over 30 kilo uten stol. Konstruksjonen er av meget god kvalitet, designet relativt gjennomtenkt, og selv om vi her i redaksjonen har matchet den med en Fanatec DD1 innstilt på ca. 80 % FFB-kraft, har vi ikke følt noen flex, noe man ikke kan si om for eksempel Fanatec CSL Cockpit. Instruksjonene er også tydelig utformet, og monteringen gikk greit uten større problemer. Det er verdt å merke seg at platen der du fester rattet manglet et fungerende hullmønster for Fanatec CLD DD, noe som føles som en glipp, men et enkelt metallbor og en skrutrekker avhjulpet det lille problemet, og resten av monteringen gikk bra. Det eneste jeg ikke liker med S-Racer er at jeg ikke kan stille inn høyden på rattbasen. I stedet er jeg nødt til å montere stolen på en lavere brakett for å kunne redusere høyden, og her burde Nitro ha kommet opp med en bedre løsning for å heve og senke høyden på understellet.

Veldig solid og bra, selv om vi gjerne skulle hatt muligheten til å heve og senke posisjonen til rattunderstellet.

Når det gjelder de viktigste fordelene, er det vanskelig å ikke rose Nitro Concepts for hvor solid og stabil riggen er, og hvor lite plass den faktisk tar, til tross for at det er god plass selv for en høyere fører som undertegnede. Jeg liker utseendet, jeg synes prisen er helt riktig, og monteringsanvisningen er klart godkjent. Hullmønsteret på rattets bunnplate er ikke som standard i bransjen, og R300-setet er litt overpriset etter min mening, men resten får to tommeltotter fra meg. En billig, sterk, bøyefri og robust stålrørsramme for deg som vil ta simracinghobbyen din til neste nivå uten å sprenge budsjettet. Hva mer kan du ønske deg?