Det er noe ganske dystopisk over en verdensbefolkning som løper rundt med solbriller med kamera på, og som febrilsk dokumenterer sin egen hverdag, alt i den nesten hule jakten på å skape mer innhold eller gjøre livet mer delbart på sosiale medier. Det bare er der. Det høres ut som et naturlig neste skritt mot en lat, selvopptatt og tilfeldig Wall-E-dystopi, og det hjelper ikke at det er Meta som lager disse kamerabrillene, gjør det vel?

HQ

Selv solide innholdsskapere som MrMobile fremstår som stressende og nesten amoralske når han løper rundt i et feriested betalt av Meta og dokumenterer alt gjennom disse brillene. Alle minner blir GIF-er, alle blunk blir øyeblikksbilder til utklippsboken. Du vet den følelsen når du ser et profesjonelt opptak av en konsert og det er nesten helt lyst fordi alle gjør opptak i stedet for å bare være der? Ja, tenk deg den følelsen - hele tiden.

Det høres ut som om jeg avviser hele konseptet nesten definitivt, uten å bedømme Metas Ray-Ban-briller på deres egne premisser, og det gjør jeg jo på en måte. Men det er også slik at jeg i løpet av de siste årene har lagt til EV Hour, eller rettere sagt lange, grundige videoer om elbiler, til CV-en min, og på grunn av denne utvidelsen av yrkeslivet mitt er disse Ray-Ban-brillene det mest nyttige verktøyet jeg noensinne har lagt til i mitt lille utvalg av funksjonelt filmutstyr.

Så hvordan går man frem i en anmeldelse som denne? For min egen del er Meta Ray-Bans det mest komplette, polerte og effektive produktet jeg har anmeldt de siste månedene, men samtidig gruer jeg meg til en verden der alle bruker dem. Kan du se konflikten der?

Dette er en annonse:

Først og fremst er selve konstruksjonen sublim. Det finnes et utall forskjellige stiler, og i likhet med andre Ray-Bans kan du aktivt bytte linsen for å endre både utseende og funksjonalitet. I likhet med "smartbriller" for bare noen få år siden er selve innfatningen overraskende tynn, og med mindre du virkelig myser, er det ikke umiddelbart tydelig at dette er noe annet enn et par briller. Det faktum at vi kan pakke all denne teknologien inn i en så liten fysisk innpakning at den faktisk kan sitte på ansiktet ditt uten noen ubehagelig vekt, er imponerende i seg selv.

Det du får, er et par briller som rommer to ultrabrede kameraer på hver side, med til sammen 12 megapiksler. De kan ta stillbilder i 3024x4032 eller spille inn i 1080p. Dette kan gjøres om til filer som du enkelt kan laste opp til smarttelefonen din via en medfølgende app, eller du kan livestreame direkte fra brillene i opptil 30 minutter. Det er også retningsbestemte høyttalere i de nevnte "armene", noe som betyr at du kan lytte til musikk eller ta telefonsamtaler så å si ubemerket av forbipasserende, og samtalekvaliteten er oseaner bedre enn et gjennomsnittlig par in-ears takket være fem mikrofoner.

Det er 32 GB lagringsplass, noe som betyr over 100 videoer på 30 sekunder, det er WIFI 6, og de er IPX4-sertifisert mot regn. Å ja, det er også Bluetooth 5.2 og et medfølgende læretui som bruker USB-C og gir totalt 36 timers bruk på én lading.

Så uansett om du liker hele premisset eller livsstilen disse brillene er designet for å eksistere som en forlengelse av, er spesifikasjonene ganske ville, og når du tar dem på for første gang, er det påfallende hvor sømløst det hele er.

Dette er en annonse:

Det er imidlertid noen pragmatiske problemer å ta opp her. For det første kan disse brillene bare ta opp videoer i stående modus, kanskje for å gjøre det enklere å legge dem ut på Instagram, men det er synd at brukeren ikke har muligheten til å endre forholdet slik at det passer til innholdet de ønsker å filme. Dette er faktisk et større problem enn du kanskje tror, fordi Meta plutselig gjør bruksscenariene langt mer begrensede enn de trenger å være. I tillegg er brillene til tider litt begrenset til Metas veldig spesifikke økosystem. Å sende videoer og bilder er i hovedsak bare for Messenger og WhatsApp-brukere, og live streaming kan bare gjøres via Metas plattformer. Det er litt frustrerende for å si det mildt.

Det er en LED på fronten som tydelig indikerer for andre om du tar opp, og det er en sensor som nekter å starte opptak hvis den er tildekket, slik at du ikke kan ta opp uten å telegrafere det. Også smart. Firmwareoppdateringer skjer stort sett automatisk, og selv om AI-delen "Hey Meta" ikke er like nyttig andre steder som den er i USA (jeg fikk ikke funksjonen der AI-en forklarer hva jeg ser på til å fungere), har brillene ringt og startet Spotify Tap uten problemer. Lokal stemmestyring er en alvorlig mangelvare her, ettersom det åpenbart er umulig å diktere en melding, men bortsett fra det er det en ganske kul brukeropplevelse.