Sennheiser HD 505

Sennheiser HD 559, HD 660, IE 600, HD 650, HD 800 og HD 620S... Jeg har brukt dem alle (opp gjennom årene) og funnet ut at de alle låter fantastisk. Sennheiser er ikke noe å kimse av, og audiofilsegmentet deres har lenge vært bransjeledende, men det har alltid underprestert når det gjelder bass, spør du meg. Jeg tror det må være litt mer bass i alle disse hodetelefonene for at de virkelig skal appellere til meg. Men så er jeg jo også en bassjunkie...

Svart/kobber er et stilrent fargevalg som jeg synes Sennheiser burde investere mer i.

Sennheisers nyeste hodetelefoner i dette segmentet heter 505, og de ble nylig lansert. Jeg har brukt dem de siste to ukene og liker dem veldig godt, men de mangler på bassfronten nok en gang. Noen ganger blir jeg slått av at jeg hører detaljer og får en behagelig og jevn frekvenskurve som gjør at jeg kan lytte til mer musikk over lengre tid enn i for eksempel Beyerdynamic 770 Pro, men selv om jeg kan stoppe opp og sette pris på dette, er det også en betydelig del av meg som savner den varmere og mer bassvennlige karakteren til for eksempel Audeze MM100.

Når det er sagt, er det ingen tvil om at tyskerne har gjort det riktig med 505. Faktisk slår de den nesten 150 pund dyrere 660S2 som jeg har for hånden, ettersom gjengivelsen føles mer naturlig og oppløsningen mer delikat. Det er en naturlighet i lyden og en luftighet i separasjonen som er spennende, og de er også klart mer komfortable og bedre egnet for lang tids bruk enn 650 og 660. Designet er supertrent og konstruksjonen åpen, noe Sennheiser gjør veldig bra. De dynamiske elementene har 120 ohms motstand og lav forvrengning på 0,2 %, og de dekker et frekvensområde på 12-38 500 Hz, og hodetelefonene - inkludert den avtakbare ledningen - veier bare 237 gram. De er produsert i Sennheisers irske fabrikk, og ledningen kan byttes ut med en mer balansert ledning.

505-hodetelefonene bygges i Tullamore i Irland på Sennheisers fabrikk.

I løpet av mine timer med 505 har jeg vekslet mellom ulike typer musikk, og her er det en produsert luftighet som det er vanskelig å motstå og sette pris på. Mellomtonen spiller så utrolig rent at hodetelefonene føles som en dobbelt så dyr modell, og diskanten er potent uten å være avskrekkende. De nye, vinklede elementene gjør at lydbildet føles større og samtidig mer sammenhengende enn i den klart dyrere 660, noe som er svært imponerende. Timingen er perfekt, og selve ergonomien er fantastisk. Jeg har brukt disse i maks sju timer og har ikke følt noen ømhet verken på toppen av skallen eller rundt/på ørene, noe som ikke kan sies om storebroren 660, som allerede etter tre timer begynner å gnisse, etter min erfaring.

Den avtakbare kabelen kan byttes ut med en balansert kabel, som kjøpes separat.

Sennheiser har som sagt truffet spikeren på hodet med denne dingsen, og de har på flere måter toppet sine egne klart dyrere modeller med en billigere forbedring. Hadde det vært bare en liten, liten bit ekstra bass, ville jeg ha klassifisert disse som de beste i dette prissegmentet, men slik det er nå, får de bank av DT1770 Pro fra Beyerdynamic spesielt. På den annen side er det likevel ikke noe å skamme seg over.

