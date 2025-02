For litt over et år siden anmeldte vi Xreals Air 2 Pro, et sett med briller som, i motsetning til for eksempel et VR-hodesett, fungerte mer som en bærbar TV som du enkelt kunne koble til en Steam Deck eller en smarttelefon for å oppleve det som for øyet ser ut som en gigantisk skjerm, men som du nesten kan bære rundt i en jakkelomme.

HQ

Allerede den gang, men også den dag i dag, har Xreal vokst og vokst, og det er tydelig at selv med det fornyede fokuset på smartbriller gjennom Meta Ray-Bans og Even Realities G1, er det et publikum som ønsker den mer grunnleggende funksjonaliteten. Men kan Xreals nye One levere det i et forbedret format med mer konkurranse fra alle kanter?

La oss bare begynne med utseendet. Da jeg først kommenterte Air 2 Pro, kalte jeg ikke akkurat brillene "pene", men jeg roste dem for å være lette nok, bærbare nok og kompakte nok til å gli inn og ut av lommen. Jeg sier det samme om One, selv om et år med bransjeutvikling har lært meg at det er mulig å krympe komponentene enda mer. Xreals litt klumpete pseudosolbrilleutseende kunne trenge en overhaling, selv om jeg er enig i at denne formen ganske tydelig viser hvor innovativ designfilosofien deres egentlig er. Denne gangen er det en innebygd meny, så det er ikke nødvendig å slå på en enhet som en smarttelefon med en gang. Nå er det knapper, og de fungerer glimrende, og det samme gjør den lille holderen for nesen som sørger for at synsvinkelen er perfekt hver gang - ja, den er perfekt hver gang. De veier bare 84 gram, og du legger knapt merke til dem, og de retningsbestemte høyttalerne er like kraftige som på en Meta Quest 3, noe som virkelig er et kompliment.

Alt i alt virker det som om Xreals overordnede design ikke lenger er like banebrytende som den kanskje har sett ut tidligere, men de har raffinert funksjonen designet skal gi, og derfor føles alt bra. Enten det er den utmerkede USB-C-porten helt ytterst på "armene", knappene som fungerer som snarveier for å enten dempe eller dempe gjennomsiktigheten i glasset og dermed lyset, eller den nye Transparency Mode som slår av menyen og øker gjennomsiktigheten slik at du kan navigere og orientere deg på en gang.

Dette er en annonse:

Xreal One trenger fortsatt en ekstern enhet for å få strøm, men når du kobler den til, finnes det en ny innebygd meny som gjør det enkelt å justere lysstyrke og andre finurligheter. Enten det er en iPhone for en Netflix-økt på flyet, eller bare en rask episode av en TV-serie du nekter å se på en liten 6,1-tommers skjerm, leverer Xreal akkurat det de reklamerer med her, og innebygde menyer og solide spesifikasjoner er en del av det.

Igjen, dette er to mikro-OLED-projektorskjermer på 1080p med en ganske bred FOV på 50 grader, og disse to kan faktisk nå 600 NITS lysstyrke. Det fungerer strålende, det gjør det virkelig. Skjermen er skarp, og det veksles kontinuerlig mellom Anchor, der skjermen "holder seg" foran deg, eller 3DOF der den følger hodets bevegelser, og selv på de maksimale 286 tommer er det ikke overveldende. Ja, selv om FOV har blitt kraftig forbedret, tar det fortsatt litt tid å venne seg til og se rett frem for at magien skal skje.

Men igjen, Xreal har gjort relativt små forbedringer her med One, og det er ganske enkelt å anbefale dem som et resultat. I en verden som snart vil bestå av langt mer komplekse smartbriller, er Xreal One et ekstremt enkelt produkt på mange måter, ettersom du egentlig bare får med deg en TV i lommen som du ikke trenger å lade, men som suger strøm fra en smarttelefon, en Steam Deck, eller kanskje en kommende Switch 2 (hvis Nintendo bruker en USB-C-port for skjerm denne gangen).

Dette er en annonse: