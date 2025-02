Pioneer DJ DM-40D-BT-W Monitorhøyttalere

Fem år senere lever vi fortsatt med konsekvensene av den globale COVID-19-pandemien som startet i 2020. Det er selvfølgelig de viktigste, de som har å gjøre med personlige tap og ettervirkninger, men nedstengningen innebar også en stor omveltning av samfunnet og forbrukervanene, og endret flere markeder for alltid. Dataspill opplevde en historisk topp og prøver fortsatt å komme seg etter nedturen og den påfølgende krisen med tilbakevendingen til normalitet, men det ser ut til at forbrukerelektronikk har funnet et vedvarende sweet spot, til tross for overmettingen av varer i flere sektorer.

Dagens produkt i fokus er Pioneer DJs monitorer på inngangsnivå. "Så hva har disse høyttalerne med pandemien å gjøre?", spør du deg kanskje. Ganske enkelt; dette produktet fra det som nå er kjent som AlphaTheta Corporation ble opprinnelig lansert i 2022, og var og er deres svar, eller rettere sagt deres "jeg hopper også på vognen", på etterspørselen fra en ny generasjon DJ-er, produsenter eller rett og slett musikkrelaterte streamere som trengte noen små bokser for å komplettere det lille hjemmestudioet sitt og få det til å se skikkelig kult ut. At de faktisk oppfyller hovedfunksjonen, er en helt annen historie.

Et improvisert, enkelt DJ-oppsett, men du bør nok koble hodetelefoner til DDJ-FLX4...

Nå kan jeg komme til poenget: Monitorer som er priset til under 200 euro, og i dette tilfellet nærmere 150 euro, kan ikke bli bedt om å oppfylle oppdraget som de angivelig ble unnfanget for. De egner seg helt klart ikke som miksemonitorer, og slett ikke som studiomonitorer. Men de ser veldig fine ut i oppsettet ditt.

Jeg forstår selvfølgelig at vi snakker om det som er kjent som "hjemme-DJ" eller "bedroom DJ", et begrep som ble skapt av den store fremveksten av deejays og amatører som bygde sitt eget oppsett hjemme for å nyte sin musikalske lidenskap, enten de strømmet eller ikke. Og det er selvfølgelig fantastisk, for det har ført til at mange flere talenter har fått muligheten til å dele det de gjør med verden, og at mange andre har blitt oppmuntret til å lære og uttrykke seg selv. Men de som begynner, bør være oppmerksomme på at selv om DM-40D visuelt kan se ut som et kult alternativ til de allestedsnærværende KRKs med gul membran (som vi også må snakke om før eller senere), er de ikke i stand til å fungere skikkelig.

Fordi bass-mellomtonehøyttaleren deres bare er 4 tommer (102 mm), som modellnavnet antyder. Fordi, selv om du ikke vil at det skal buldre i brystet, lider deres 25 watt så snart du skrur opp volumet litt, og fordi de fremfor alt mangler et minimum av dynamisk område. For, ja, før du sier det, det finnes 4" studiomonitorer for profesjonelt bruk som leverer god kvalitet, men de koster normalt det tredobbelte eller mer, som for eksempel den glimrende Aiaiai Unit-4 Wireless.

Førsteinntrykket er villedende, når du kommer med kalde ører og spiller et første spor for å prøve den ut. Du skrur opp volumet og ser at de reagerer... Og du kan installere dem ganske nær veggen takket være bassreflekskonstruksjonen foran, men snart brister illusjonen, og du oppfatter dem mer som PC-høyttalere på steroider enn som en løsning "optimalisert for DJing og musikkproduksjon (...) ettersom DM Series -høyttalerne er perfekte for begge deler", slik Pioneer DJ reklamerer for.

Det er bare å komme til saken: Pioneer DJ DM-40D takler ikke to spor samtidig på middels volum. Det hele sliter så mye at det blir et sammensurium med lite eller ingen separasjon, med nyanser som går tapt underveis og produserer en slags "blurry wobble" når du våger å skru opp Master. Så du har lite presisjon til å finjustere og få ting til å stemme, og hvis du blir mindre utsøkt og mer avslappet, vil jeg si det på en annen måte: sannheten er at du ikke har det særlig gøy, egentlig.

Det du må sette pris på med den vakre designen og personligheten, er at de har inkorporert moderne bekvemmeligheter som et volumhjul, Bluetooth-tilkobling og en minihodetelefonkontakt, alt på forsiden av hovedenheten. På baksiden savner du imidlertid den balanserte TRS-tilkoblingen (du ser bare RCA og en annen minijack-inngang) eller DSP-modusbryteren mellom DJ og studio, som begge er reservert for 5"-modellen.

Jeg har faktisk lyst til å sammenligne den mer seriøse storebroren med de nevnte 5" og 6" KRK-ene eller med de populære og klassiske alternativene fra produsenter som Yamaha eller Behringer. Selv om det finnes et bredt spekter av priser og funksjoner, er dette størrelser som vi kan begynne å snakke om når vi snakker om et anstendig svar.

Konklusjonen er at med mindre du vil ha dem til å lytte til musikk uten for mange bjeller og fløyter, eller til enkle oppgaver (f.eks. å lære scratch-rutiner med den flotte Pioneer DJ PLX-500-platespilleren), anbefaler jeg ikke de billigere Pioneer DJ -monitorene til miksing. Jeg forstår at de kan være et blikkfang for mange sammen med kontrollere som fungerer godt, som den elskede DDJ-FLX4 eller den enda enklere og nylig fornyede DDJ-FLX2, men hvis du vil spille med litt kvalitet, bruker du disse søte små boksene bare som en dekorativ bakgrunn og stoler utelukkende på monitorering med hodetelefonene dine.