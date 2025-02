Når det gjelder teknologiske produkter, er jeg alltid tilbøyelig til å søke etter det produktet jeg kjøper, der jeg får mest for pengene. Det er som et naturlig jaktinstinkt, der jeg ser etter den største gevinsten til lavest mulig pris. Derfor har jeg opp gjennom årene vært litt av en fan av Xiaomi, et merke som vanligvis tilbyr mange funksjoner til en lavere pris. Poco er et mindre kjent undermerke til Xiaomi, som offisielt er tilgjengelig i en rekke europeiske land, inkludert Storbritannia, Tyskland og Frankrike, men for eksempel ikke i Norden. I min søken etter rimelige telefoner har jeg tidligere kjøpt meg en Poco F5 og Poco X6 Pro, så da den nye Poco X7 Pro kom ut, var jeg interessert i å vite hva som har blitt forbedret på denne nyeste modellen, og hvilke elementer som fortsatt er kompromisser for å balansere den lavere prisen og de tilgjengelige funksjonene.

HQ

For denne anmeldelsen mottok jeg den gule versjonen av Poco X7 Pro, som har et ganske enestående design. Baksiden av telefonen er laget av kunstskinn. Den ene halvdelen er svart med et skinnaktig preg, og den andre halvdelen er knallgul med stripete tekstur. Den svart-gule baksiden kompletteres av gullfargede aksenter rundt de to kameramodulene på baksiden, og en gylden av/på-knapp på siden. For meg er det et tydelig uttrykk for at dette er en morsom og frekk telefon, og jeg synes det er et fint avbrekk fra den kjedelige og mer seriøse designen på andre telefoner. Hvis du er som meg og alltid bruker et etui, var jeg glad for å se at det følger med et rent, matt, svart telefonetui i esken.

Selv om telefonen har en unik bakside, er forsiden utvilsomt dens høydepunkt. Poco X7 Pro har en utmerket CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED-skjerm, som ikke ville føltes malplassert på en ekte flaggskiptelefon. På noen måter, som 120 Hz oppdateringsfrekvens og maksimal lysstyrke, er den til og med bedre enn det mye dyrere konkurrenter som iPhone 16 har å tilby. Jeg har prøvd noen spill på enheten, lastet opp Genshin Impact, War Thunder og Ark: Ultimate Mobile Edition, og disse så rett og slett flotte ut. Med 446 piksler per tomme og den høye oppdateringsfrekvensen er bildene alltid skarpe og flytende. Poco har også lagt til Dolby Vision og HDR10+-støtte, noe som er en fordel i apper som YouTube eller når du ser på bilder. Den utmerkede skjermen er absolutt en viktig grunn til å velge Poco X7 Pro hvis du er ute etter en telefon på budsjett, men likevel vil ha en opplevelse av høy kvalitet når du spiller, surfer på nettet eller ser på videoer.

En flott skjerm i seg selv garanterer imidlertid ikke en god seeropplevelse. For det kreves et like godt brikkesett. Og i likhet med Poco X6 Pro har Poco X7 Pro nok kraft til å matche skjermen, etter min erfaring. MediaTek Dimensity 8400-Ultra på innsiden gjør at telefonen føles kvikk til enhver tid. Spill som Genshin Impact og War Thunder kjørte problemfritt uten hikke under testingen, selv om jeg ikke alltid klarte å oppnå 120 fps. Jeg har også prøvd videoredigering ved hjelp av DJI Mimo-appen, og en to minutter lang video med 4K og 30 bilder per sekund tar rundt 35 sekunder å rendere. Telefonen blir litt varm under langvarig rendering eller spilling, men den blir aldri veldig varm. Med skjermen skrudd opp til 120 bilder i sekundet og alle AI-forbedringer aktivert, føles det utrolig smidig å surfe og bla gjennom apper. Alt i alt leverer Poco en enestående visuell opplevelse til en budsjettvennlig pris.

Dette er en annonse:

Når det gjelder kameraene på Poco X7 Pro, har enheten mistet en sensor sammenlignet med Poco X6 Pro og har nå to på baksiden. Hovedattraksjonen er 50MP Sony IMX882-sensoren med en større f/1.5 blenderåpning, noe som forbedrer lysinntaket sammenlignet med X6 Pro. Min erfaring er at Poco X7 Pro tar flotte bilder i dagslys eller godt opplyste innendørsmiljøer. Jeg tok noen bilder i Amsterdams finansdistrikt på en overskyet dag, og fikk noen fine bilder av bygningene. Min erfaring er at Poco X7 Pro tar utmerkede bilder i dagslys eller i godt opplyste innemiljøer. Jeg tok noen bilder i Amsterdams finansdistrikt på en overskyet dag og fikk detaljerte og skarpe bilder av bygningene. Optisk bildestabilisering (OIS) sørger for at de fleste bildene blir uskarpe. På et utendørsmarked tok jeg fargerike og levende bilder av fruktboder, med sterke farger og en generelt varm tone. Hovedkameraet er mer enn i stand til å levere bilder som er verdige for sosiale medier, men jeg ville unngått å zoome for mye digitalt.

Det sekundære 8 megapikslers ultrawide-kameraet er nesten alltid en merkbar nedgradering fra hovedkameraet. Når det er mindre lys om kvelden, blir det helt ubrukelig, da det bare fanger opp klissete detaljer med mye støy. Det samme gjelder selfiekameraet på 20 megapiksler. Det er greit nok til vanlige selfies, men det føles som et steg ned fra flaggskipopplevelsen som skjermen og brikkesettet gir deg. Heldigvis holder hovedkameraet stand så lenge det er nok lys, og det ser ut til å prestere litt bedre enn det på X6 Pro. En stor forbedring fant jeg i portrettbildene. Da Poco X6 Pro var min daglige telefon, brukte jeg nesten ikke portrettmodusen, fordi bokeh-effekten ofte gjorde deler av bildet tilfeldig uskarpt. På Poco X7 Pro er den uskarpe bakgrunnen i portrettbildene mye mykere, og det er et mye bedre skille mellom motiv og bakgrunn.

Videoopptak på Poco X7 Pro ligner på fotograferingsopplevelsen. Hovedkameraet på baksiden tar opp god video under de fleste lysforhold, med støtte for opptil 4K med 60 bilder per sekund ved hjelp av den optiske bildestabiliseringen. Når det blir mørkere, er videoen fortsatt veldig brukbar, selv om jeg la merke til litt hakking og rystelser i scener med høy kontrast. Selfie-kameraet kan bare filme i 1080p med 30 bilder per sekund, og selv om det er brukbart på dagtid, blir videoen mer kornete og har færre detaljer i svakere lysforhold. Dette er et vanlig problem i de fleste telefoner, men på X7 Pro er det spesielt merkbart og gjør deg oppmerksom på at dette er en mellomklassetelefon.

Dette er en annonse:

Som en daglig smarttelefon er Poco X7 Pro en smidig enhet å bruke. Den har nok strøm til å holde en hel dag ved vanlig bruk. Den støtter 90 W-lading, selv om det ikke følger med noen lader i esken. Med 67 W-laderen min fra X6 Pro gikk ladingen raskt nok til at jeg bare trengte å lade den opp om morgenen i rundt en halv time for å få den til å holde resten av dagen og natten. Samtalekvaliteten og tilkoblingen var god under testingen. Det var en del bloatware i form av forhåndsinstallerte spill, men disse kan enkelt fjernes. Xiaomis HyperOS, som også kjører på Poco-enheter, er også veldig behagelig etter min erfaring. Jeg har brukt Xiaomi-telefoner i nesten ti år nå, og går frem og tilbake mellom Android -merker, så jeg har ingen problemer med å navigere i Pocos litt annerledes brukergrensesnitt. Det meste i HyperOS kan uansett endres til mer vaniljeaktige Android -innstillinger, så eventuelle innledende forskjeller bør ikke være et problem for noen. Telefonen støtter NFC, så det burde ikke være noe problem å legge til bankkort på Google Wallet, men det er dessverre ikke støtte for eSIM.

Avslutningsvis er Poco X7 Pro en flott enhet for prisen. Den vil for tiden sette deg tilbake mellom € 350 og € 400 og gir mye valuta for pengene. Det meste av denne verdien ligger utvilsomt i den utmerkede 120 Hz AMOLED-skjermen, som gjør alt du ser på til en fryd å se på. Enten du ser på videoer eller spiller spill, sørger skjermen for at det blir en opplevelse i flaggskipklassen. Det utmerkede, raske brikkesettet sørger for at alt fra spilling til videogjengivelse går raskt og smidig. Hovedkameraopplevelsen har blitt noe forbedret sammenlignet med X6 Pro, inkludert en forbedret portrettmodus, og både bilder og videoer tatt med hovedkameraet er perfekt brukbare. Ytelsen i svakt lys er imidlertid mindre god. Dessuten føles både selfiekameraet og det ultrabredde kameraet som kompromisser for å opprettholde en lavere pris. Men samlet sett, hvis du er ute etter en mellomklassetelefon med en førsteklasses skjerm og ytelse, bør du definitivt vurdere Poco X7 Pro, forutsatt at den er tilgjengelig i din region.