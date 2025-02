Tilbake i oktober 2021 installerte jeg smarttermostater fra Tado i det lille huset vårt i Danmark. Det var sårt tiltrengt på den tiden, ettersom huset, som vi leide på den tiden, var dårlig satt sammen, og derfor var intelligent vedlikehold av varmen ganske avgjørende for trivselen vår. Siden den gang har vi flyttet inn i noe topp moderne, men behovet forble det samme, og selv om jeg ikke har klart å finne ut hvor mye jeg har spart på å ha smarte termostater, har det vært en bekvemmelighet og et kontrollnivå som jeg aldri har gått lei av.

Men selv om jeg ga Tado en høy score den gangen, var det lett å se hvor Tado kunne forbedre seg, og jeg er glad for å kunne si at praktisk talt alle disse forbedringene finnes i Tados nye X-serie.

Først og fremst er mange av fordelene de samme. Du får et bredt sett med ventiler som passer til praktisk talt alle typer termostater og varmeovner, og det er bred støtte for mange varmepumper og andre sentralvarmesystemer i boliger, selv om våre fjernvarmesystemer dessverre ikke er blant dem. I tillegg støttes Tado fullt ut av Matter, Google Home, Apple HomeKit, Alexa Home og Thread. Her finnes alle tenkelige standarder. Selve installasjonen på et varmeapparat tar noen få øyeblikk, og vi hadde absolutt ingen problemer med å få dem til å trykke på ventilen og dermed regulere temperaturen i sanntid.

Når det er sagt, virker selve oppsettet fortsatt litt gammeldags. Ja, den nye Bridge X trenger ikke lenger å kobles direkte til ruteren med en Ethernet-kontakt - det er bare å plugge den inn i en stikkontakt et sted i huset, og derfra danner den en trådløs bro mellom internett og de enkelte Tado X -produktene, men hver termostat må fortsatt skannes med en QR-kode for å bli klar for internett, og muligens på grunn av et nøkternt krav om 2,4 GHz-tilkobling, tok det meg flere lange forsøk per termostat for å få appen til å godta de totalt tre termostatene vi satte opp. Det burde være en sammenkoblingsknapp, du burde kunne trykke på den, og appen burde plukke den opp. Vi bør ikke akseptere at smarthusgreier er mindre responsive enn alt annet som trenger en WIFI-tilkobling.

Når det er sagt, er de nye skjermene på selve termostatene strålende. Du kan rotere brukergrensesnittet slik at det passer til den enkelte enheten, og det er ekstremt enkelt å få tilgang til grunnleggende innstillinger, selv uten WIFI. Faktisk kan du enkelt investere i disse og bare slå dem på offline, og de vil fortsatt gi deg mer informasjon og mer detaljert kontroll enn en standardtermostat. Og de trenger ikke lenger AA-batterier, men fungerer med oppladbare batterier på USB-C - yes please!

Funksjonaliteten via appen er stort sett den samme, men det er en ros, ikke en kritikk. Du får varsler hvis du har et vindu åpent, kule geofencing-funksjoner som slår varmen av eller på avhengig av hvor du befinner deg, og det er mye, mye mer. Poenget er at alt er samlet i et ekstremt lettforståelig grensesnitt, og du kan enkelt få en nybegynner til å skru opp varmen på et gitt apparat. Så enkelt er det.

Hvis du ikke allerede har Tado-termostater, er Tado X utmerket og tilbyr smarthusfunksjoner som de fleste vil forstå og sette pris på. Nei, jeg anbefaler ikke at du kaster ut alle V3-greiene dine, men dette er virkelig en gullstandard for brukervennlighet og funksjonalitet.

