Asus Zenfone 12 Ultra

HQ

I fjor ga vi Asus' Zenfone 11 Ultra en relativt høy score. Det gjorde vi til tross for at Asus på det tidspunktet faktisk hadde sagt farvel til så godt som alle de funksjonene og designkjennetegnene som hadde skilt deres Zenfones fra andre, konkurrerende serier. Den litt mindre skjermstørrelsen, den vinyllignende baksiden og den konkurransedyktige prisen.

Vi så det som et supplement, ettersom Asus plukket opp "Ultra"-navnet som et ekstra tillegg, men det skulle vise seg å være den eneste forkledningen Zenfone-serien skulle få. Ett år senere har Zenfone 12 Ultra kommet, og la oss bare si at mottakelsen har vært voldsom.

Enten det er Matthew Moniz, Android Authority, eller en rekke andre influencers og mainstream media, er pressen tilsynelatende ikke så fornøyd med Asus tilnærming her, og det er lett å se hvorfor. For her har vi en telefon som i størrelse, design, funksjonssett og mange andre aspekter ligner hovedkonkurrentene fra Google, Samsung, Motorola og OnePlus, og det er verken en viktig ny gimmick eller funksjon, og heller ikke noen virkelig skarp pris. Faktisk koster den omtrent det samme som en OnePlus 13 med de samme spesifikasjonene, og ganske mye mer enn Motorolas Edge 50 Ultra.

Dette er en annonse:

Det er ikke det at det er spart på noe som helst. Nei, det er frostet glass igjen, noe som er veldig synd med tanke på den vinyllignende baksiden som kjennetegnet Zenfone 10. Den veier 220 gram, har en fin aluminiumsramme og kameramodulen stikker ikke for mye ut. Det er ikke noe galt med den som sådan, den er bare uhyggelig anonym og mangler bare én tydelig funksjon.

Batteriet er på 5500 mAh, noe som er konkurransedyktig, det tilbyr 65 W kablet lading, noe som også er pålitelig, og det er også trådløs lading, slik det bør være. De nye multimagnetiske stereohøyttalerne fungerer godt, og selvfølgelig får du Bluetooth 5.4 og til og med en hodetelefonkontakt.

På innsiden bruker Asus den nye Snapdragon 8 Elite og opptil 16 GB LPDRR5X RAM og opptil 512 GB UFS 4.0-plass. Det er flaggskip-verdig, uten tvil, men når Asus også tar rundt 8500 for 512/16-modellen, er det å forvente.

Dette er en annonse:

Skjermen er, som så mange av sine direkte konkurrenter, gigantisk, på 6,78 tommer. Morsomt nok er det et 1080p OLED-panel, mens Asus for eksempel tilbyr 2K. Det er imidlertid et LTPO-panel som kan kjøre opptil 144Hz, så heller ikke her er det noe å klage på. Fargekalibreringen er skarp, den ganske jevne bildefrekvensen er nettopp det, og uansett om det er til spill, Netflix eller bare hverdagsbruk, er Zenfone 12 Ultra en fryd å bruke.

Programvarepakken er naturlig nok fjærlett, og denne Android -versjonen er så nær standardversjonen du kan komme. Den er ikke fullt så unik som den en gang var, men det finnes kule små detaljer som Video Genie og Game Genie, som lar deg slå av varsler og optimalisere ytelsen avhengig av hva du bruker telefonen til. Og så er det AI - sukk. Det er så mange AI-funksjoner her at det er overveldende. De fleste av dem kommer direkte gjennom Google Gemini, noe som naturligvis betyr at nesten ingen av dem er unike for Zenfone 12 Ultra, men er tilgjengelige på stort sett alle telefoner som kjører Android 15 og nyere. Er de nyttige? Stort sett ikke, men det er noen fine små detaljer her og der, og det faktum at så mye av det er "on device" er også greit for meg.

Men som du kanskje allerede har gjettet, er det ikke mye slik vill kritikk her. Zenfone 12 Ultra støter ingen, men ettersom Asus har hevet prisen og pusset bort de morsomme små finurlighetene i serien, har vi en telefon som er så anonym at den nesten er vanskelig å anbefale. Og ja, Asus har avslørt til Android Authority at de kun vil garantere to plattformoppgraderinger for Zenfone 12 Ultra - big yikes.

Kameraet er stort sett det samme som i fjor, tre sensorer, en 50 megapikslers Sony Lytia 700-sensor med Gimbal Stabiliser, et 13 megapikslers 120 graders ultravidvinkelobjektiv og til slutt et 32 megapikslers teleobjektiv med 3x optisk zoom. Som du kanskje skjønner, tar alle de tre objektivene fine bilder, og det er solid detaljrikdom og dynamisk omfang, samt fin fargebalanse og kalibrering. Men uten Pixel -seriens algoritmer eller Samsungs utvalg og allsidighet, sitter du igjen med en telefon som krever mye penger, men som ikke har ytelsen til å matche modellene den nå er i direkte konkurranse med.

Zenfone 12 Ultra burde ikke koste så mye som den gjør for den største modellen. Asus bør fortsette å jobbe med å tilby minneverdige, kraftige spesifikasjoner og funksjoner pakket inn i unik design til en billigere pris - det er en forretningsmodell. Nå, kanskje Zenfone 10 bare ikke solgte som håpet, men denne er litt for anonym, selv om den i utgangspunktet leverer på alle nøkkelparametrene.