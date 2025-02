Gamingstoler er en veritabel jungel. Det vet du. Jeg vet det, jeg vet det. Det finnes massevis av dem i alle prisklasser fra alle slags merker og produsenter, og det meste som selges er ekstremt likt den nærmeste konkurrenten. Razer, Zen, Secret Labs, Fractal Design, Noble, Thunder X3... Mange av dem er overpriset og overvurderte, men det finnes noen få virkelig gode også. For eksempel har Asus nå skalert ned sin svært dyre Destrier stol og gitt ut en litt billigere variant kalt "Core", og jeg har satt den på prøve den siste uken.

HQ

Designet er litt Transformers-aktig, og materialvalgene er veldig bra.

Asus ROG Destrier Ergo Core er en nettingstol, som for de uinnvidde og uinteresserte betyr at sitteputen og ryggstøtten for det meste består av strukket netting, som i dette tilfellet er laget av spunnet plast (polyamidnylon). Asus ROG Destrier Ergo Core tåler maksimalt en person på 125 kg uten å stå i fare for å gå i stykker, pluss at den kan vippes hele 125 grader bakover for den som vil slappe av på den, og den koster rundt 500 pund. Ryggstøtten kan justeres i tre ulike posisjoner og er dermed ikke trinnløs, slik de nærmeste konkurrentene tilbyr, mens sitteputen kan justeres trinnløst, avhengig av hvor langt frem eller tilbake man ønsker den i forhold til ryggstøtten. Stolens totalhøyde og armlenene kan også justeres trinnløst, og det er mange muligheter for den som vil sitte veldig høyt eller ha armlenene absurd høyt oppe i stedet.

Monteringen av Asus ROG Destrier Ergo Core etter at den var pakket ut av esken, gikk som en lek. Armlenene sitter i tre M6-skruer hver, og ryggstøtten glir inn i en metallkasse og skrus deretter fast med fire M8-skruer. Jeg tror det tok meg omtrent 10 minutter å sette den sammen, noe som er rekord for meg for en gamingstol (ut av esken), og byggekvaliteten er også veldig god. Asus har investert i kvalitetsmaterialer, og selv detaljene i plast føles ekstremt slitesterke, som for eksempel skjelettdelen av stolryggen, der plasten minner mer om armert glassfiber eller karbonfiberkompositter. Dette gjelder også selve føttene og de fem medfølgende hjulene, som er sjenerøse i størrelse og svært slitesterke.

Asus burde imidlertid ha inkludert flere justeringsmuligheter når det gjelder stolens komfort.

Dette er en annonse:

Å sitte i Asus ROG Destrier Ergo Core er en godkjent opplevelse, selv om det er en del punkter som jeg har vanskelig for å like. Til å begynne med forstår jeg ikke hvorfor ryggstøtten ikke kan justeres mer fritt, da jeg personlig ikke liker verken posisjon én eller to. Jeg skulle gjerne ha havnet i midten av de to og ser det som stolens største minus sammen med korsryggstøtten som ikke kan flyttes i høyden. For meg er korsryggstøtten litt for høy, og selv om jeg bruker de to praktiske plastmutrene på baksiden til å skru av støtten og minimere effekten av den så mye som mulig, føler jeg at den stikker seg for mye ut, for høyt opp mot korsryggen, og blir litt for påtrengende. Nakkestøttens manglende vilje til å holde seg på et bestemt sted og i en bestemt posisjon er en annen del av denne ellers velbygde stolen som jeg ikke liker så godt. I direkte sammenligning med spesielt Thunder X3 Mesh (til rundt halvparten av denne Destriers pris) finnes det ingen justeringsmuligheter eller ergonomisk tenkning i Asus' nyeste, noe som ærlig talt har forundret meg.

Armlenene er gode, men systemet for å endre dem er klønete. Hadde denne stolen kostet halvparten så mye, ville den vært akseptabel, men ikke til denne prisen.

Asus' kreasjon føles underlegen her, spesielt sammenlignet med den halvparten så dyre Thunder X3 Mesh, som ærlig talt er bedre på alle parametere, og den undervurderte Fractal Design Refine Mesh også. Det eneste aspektet der jeg synes Destrier Core topper disse konkurrentene, er på designsiden, da denne Asus-stolen er veldig godt designet og gir en topp og premium følelse når det gjelder utseende. Men vi sitter i stolene våre i stedet for å stirre på dem, og sittekomforten til Asus ROG Destrier Ergo Core når ikke helt samme høyder som de nærmeste konkurrentene. Hadde denne stolen kostet halvparten så mye, ville den ha føltes rimeligere enn den ser ut i dag, når du kan kjøpe to Thunder X3 Mesh -enheter for samme pris som en enkelt Asus ROG Destrier Ergo Core.