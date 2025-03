DJI Flip er et annet av disse produktene som er vanskelig å forstå med mindre du ser veldig spesifikt på produsentens sortiment, bare for å innse at den passer perfekt mellom to andre produkter. Den er billigere enn en Mini 4 Pro og dobbelt så dyr som en Neo, så det er relativt lett å innse at funksjonaliteten også er bevisst utformet slik at den verken gjør for mye eller for lite.

Det er i grove trekk det Flip er. Ja, det er noen finesser her som forhåpentligvis vil bane vei for nye designbeslutninger som påvirker resten av produsentens line-up, men dette er virkelig dronen du kjøper hvis en Mini 4 Pro er for dyr, men en Neo er for billig.

Men alt det beste DJI har å by på, er også tilgjengelig her. Plastkabinettet er lett, bare 249 gram, noe som åpenbart er et magisk tall når det gjelder lisensene som trengs for å fly en slik drone, men den føles bunnsolid i hånden. En av de store nyvinningene her er at Flip har sirkulære skjermer som beskytter propellene, men disse kan "vendes" slik at de så å si sitter under dronekroppen. Dette betyr at Flip kan være utrolig kompakt, og fordi propellene sitter i disse turbinene, er de ikke så egenrådige som du vanligvis ser på langt dyrere droner. Faktisk kan den være så liten at du er tilbøyelig til å si at den kan få plass i en jakkelomme.

Fordi Flip har beskyttelser, er det også langt mindre sannsynlig at den går i stykker ved en kollisjon, noe som også er nødvendig med tanke på mangelen på multidireksjonelle sensorer som oppdager om du er i ferd med å støte inn i noe fra siden eller toppen. Det er bare én sensor under dronen, men igjen, Flip er designet for å tåle noen støt i ny og ne, akkurat som Neo. Når det er sagt, er det en infrarød sensor i fronten som automatisk unngår frontkollisjoner, og plutselig bremsing fungerer faktisk godt.

Siden propellene ikke er frittflygende, er Flip langt stivere enn Mini 4 Pro, noe som betyr at selv om den kan være ekstremt stabil i godt vær, er den også raskere til å miste balansen når vinden tar seg opp. Det er imidlertid langt fra noe problem, og totalt sett er den stabil nok til at vi ikke merket noen reelle problemer under testingen.

Selve kameraet er en 48 megapikslers 1/1,3" QUad Bayer CMOS-sensor, og det kan filme i 4K/60 bilder per sekund, eller 4K/100 bilder per sekund i sakte film. Kameraet sitter på den samme responsive gimbalen som på andre DJI-droner, og kan selvfølgelig ta stillbilder i RAW-format med en oppløsning på opptil 48 megapiksler. Og hvis det er mer video du er ute etter, finnes det HDR, D-Log M, HLG og andre fargeprofiler. Faktisk er dette nøyaktig det samme kameraet som du finner på Mini 4 Pro, og det er nesten det beste med Flip.

Den kan fly i 31 minutter på ett batteri, som er fullstendig oppladbart, og takket være den ekstra beskyttelsen og det faktum at den kan ta av fra hånden din som Neo, gjør dette Flip til en mer allsidig drone enn noe annet DJI tilbyr. Visst, den er designet litt for direkte til å passe inn i en overfylt line-up, men når det er sagt, er dette kanskje den enkleste dronen DJI lager å anbefale til gjennomsnittsforbrukeren. Du får beskyttelsen, batterilevetiden, kameraet og brukeropplevelsen, og hvis du er villig til å gi avkall på de ekstra sensorene, er dette faktisk langt mer enn bare "ok".

