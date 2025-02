Samsung S25 Ultra

Samsungs nye flaggskipmodell er litt mindre, litt mer avrundet, litt lettere, men fortsatt med en enorm skjerm beskyttet av det beste Gorilla kan tilby, Victus 2. Det betyr også at selv om Samsung er stolte av miljøbevissthet, passer ikke eksisterende deksler til den, noe jeg synes er dypt frustrerende ettersom linsen beveger seg noen millimeter hver gang. Dimensjonene og plasseringen har vært stort sett de samme i flere generasjoner, nesten helt tilbake til da den het Note, og det faktum at du ikke kan gjenbruke det ellers halvdyre dekselet ditt, gjør meg ganske irritert. Når det er sagt, kler det S25 Ultra å være litt mer avrundet og litt mer designet.

Skjermen har vokst til 6,9" og med en litt høyere andel av skjermarealet. På den annen side har pikseltettheten gått ned ettersom du fortsatt kjører 1440x3120. Ikke at jeg kan se det... Det er fortsatt en dynamisk LTPO AMOLED 2X-skjerm med 120 Hz og 2600 nits topplysstyrke.

Brikkesettet er Qualcomms Snapdragon 8 Elite på 3 nm, og kjører Android 15 og Samsungs One UI 7 -grensesnitt, som er ganske bra. Den blir knapt varm når du spiller på den, og det bør du gjøre, for det er for tiden den beste enheten du kan få for mobilspill, siden den til og med støtter Ray-Tracing.

Alt er vakkert innpakket i titan, og det inkluderer den alltid imponerende S Pen. Eller... S Pen Lite, for denne versjonen har mistet nesten all den ekstra funksjonaliteten som har vært dens kjennemerke. Jeg er en ivrig S Pen bruker, men med det forbehold at jeg nok ikke har brukt de avanserte funksjonene mer enn 5-6 ganger i løpet av de snart 10 årene jeg har hatt diverse Ultra/Note telefoner. Den fungerer utmerket som skriveverktøy, og det er slik jeg har brukt den, men ikke til så mye annet. Det er likevel litt rart at Bluetooth, akselerometer, gyroskop og alt det andre som gjorde S Pen spesiell, er fjernet.

Kameraet har blitt oppgradert, og AI-funksjonene kan fjerne støy og stemmer. Førstnevnte fungerer ganske bra, og sistnevnte er litt mer blandet. Den store nyheten er at det ultrabrede kameraet nå er på 50 MP i stedet for 12 MP, og i tillegg til solid maskinvare er AI naturligvis integrert for å gi en mest mulig stabil opplevelse. Kameraet er et av de stedene hvor jeg synes AI gir mest mening, spesielt når det gjelder å fjerne bildestøy. Og videoopptak er forresten nå 10-biters.

Det er en ny bildeprosessor, og som andre ganger er det kanskje ikke et stort kvantesprang, men det er en rimelig forbedring i forhold til forgjengeren. Jeg synes spesielt nattbilder generelt begynner å se ganske anstendige ut, noe alle mobiltelefoner sliter enormt med på grunn av de fysiske begrensningene til sensoren som brukes. For de som bruker ting mer profesjonelt, finnes det både RAW-bilder og LOG-video, noe som åpner opp for et utall redigeringsmuligheter. Det er ikke noe jeg kommer til å bruke til daglig, men det er flott at det finnes.

Ellers er det samme historie som alltid: et 5000 mAh-batteri, uten hurtigladefunksjonalitet, og bare 15 watt trådløs lading, noe som er en del av Samsungs strategi for å få folk til å bruke telefonen sin lenger før de kjøper en Samsung igjen. På den annen side varer batteriet også en hel dag - selv med "tung bruk" - noe jeg kan bekrefte i løpet av testperioden. Faktisk er det imponerende at den ikke ba om pause på noe tidspunkt, fordi jeg bombarderte den med samtidig bruk av mange tunge apper.

AI er det store moteordet. Kanskje er det fordi S25 Ultra har innebygd Samsung Galaxy AI, som egentlig er Googles Gemini. Det er flere nivåer innebygd, og du kan velge å kjøre ting bare på telefonen eller via skyen, og selv om det er litt komplekst, er det ikke merkbart som bruker. Det finnes også Gemini Advanced, som koster penger, men som er mye bedre til å forstå hva du vil ha, det være seg store tekster, integrering i e-posten din og andre morsomme ting. Men grunnmodellen, der du kan snakke "naturlig" med telefonen din, koster ikke penger.

Men AI har fortsatt et stort problem.

Den forstår ikke kontekst i det hele tatt. Jeg ba den om å sammenligne to spesifikke hodetelefoner, og den fant prisene, men prøvde deretter å gi meg en lengre generisk forklaring på hvorfor dyrere hodetelefoner er bedre enn billige. Problemet mitt er at jeg er en gammel sjel, og jeg kan gjøre stort sett alle funksjonene selv raskere enn jeg kan diktere dem til AI-en. Jeg vil imidlertid gi poeng for at kjernefunksjonaliteten til AI kjøres på mobil, ettersom dette bør øke sjansen for å beholde privat og sensitiv informasjon, som for eksempel "Galaxy, når har kona mi bursdag?". AI kan definitivt gjøre mye kult, men jeg er bare en dinosaur som har vanskelig for å integrere det på en naturlig måte i hverdagen min.

Det er praktisk at den kan oppsummere og gi en oversikt over dagen, men det kan jeg gjøre på to sekunder ved å se på kalenderen min. Søkefunksjonen, spesielt for bilder og tekst, er imidlertid veldig nyttig, og jeg er også positiv til kameraforbedringene. Samtidig må man være klar over at Samsung lar det være opp til brukeren hva som skal behandles lokalt på enheten i det sikre Knox -systemet, og hva som skal sendes til skyen.

AI på mobilen mangler noen grunnleggende funksjoner, som for eksempel en enkel måte å oppsummere hele nettsteder eller tekster på. Det krever fortsatt at du manuelt må velge teksten du vil oppsummere, noe som er praktisk talt umulig med større tekster på mobilen - det er rett og slett dårlig til tider. Dette er Geminis feil og ikke Samsungs, men det er fortsatt irriterende. En av de tingene jeg synes AI er glimrende til, er notat-/oppsummeringsfunksjonen, men hvis jeg må bruke flere minutter på å få den til å fungere, vil jeg heller lese teksten selv.

På den annen side er prisene ganske gunstige akkurat nå. Alle modellene leveres med 12 GB RAM, men lagringsmodellene på 256 GB og 512 GB har lignende startpriser på henholdsvis £ 1 249 og £ 1 349. 1 TB-versjonen, som de fleste normale mennesker ikke trenger, koster £ 1 549. Den kommer i seks farger, hvorav PinkGold og JadeGreen bare er tilgjengelige på nettet.

Men det er ikke det som er problemet. Det er dessverre ikke en ublu pris for en flaggskiptelefon i vår tid. Problemet er at Gemini AI -systemets avanserte utgave, som virkelig låser opp moroa, krever et abonnement... Jeg ser rett og slett ikke for meg at den innebygde AI-funksjonaliteten vil berike livet mitt i en slik grad at jeg er villig til å betale noe som ligner på 18 pund i måneden for den, eller kanskje enda mer for den saks skyld...

Og det er på en måte konklusjonen. Det er en skikkelig kul flaggskipmodell, med en av, om ikke den beste skjermen på markedet, en S Pen for de som ofte trenger å ta notater, et par skikkelige høyttalere, et solid batteri og noen av de beste kamerafunksjonene på markedet. AI-delen har mye for seg, og hvis du er mer interessert i den enn jeg er, føles det veldig futuristisk å kommunisere med mobiltelefonen din i stedet for bare å bruke den, men det faktum at Samsung ikke har fått lov til å tilby kundene sine en bedre pris eller et spesielt abonnement, ødelegger det for meg.

Jeg nekter å betale for et nytt abonnement, og jeg nekter å betale for "utvidet funksjonalitet" når jeg allerede må betale så mye penger for en mobiltelefon i utgangspunktet.