DJI Osmo Mobile 7P

DJI har allerede så godt som tatt kontroll over gimbalmarkedet. Ja, det er mer konkurranse blant mer profesjonelle løsninger, men selv der dominerer RS-serien. Om du trenger en Osmo Pocket 3 eller en Osmo Mobile er en helt annen diskusjon, men faktum er at DJI har en veldig, veldig sterk posisjon i markedet. Det er bare slik det er.

Det betyr også at de ikke føler behov for å innovere like mye, og når du pakker ut den nye Osmo Mobile 7P, er det så mye som er likt. Oppsettet, den lille skjermen, sammenleggbarheten, tilbehøret som følger med, monteringsmekanismen via magnetklemmen - det er tydelig at DJI tråkker vann her, og hvis du for eksempel har en Osmo Mobile 6, har du tilgang til nesten det samme fysiske rammeverket som her.

Det DJI har gjort er å gjøre den typiske inndelingen mellom en normal og en "Pro" -variant. Derfor anmelder vi i dag Osmo Mobile 7P, mens det også er lansert en modell uten "P" som koster 99,99 euro i stedet for 169,99 euro. Den veier 68 gram mer, men har det samme 3350mAh-batteriet som gir omtrent 10 timers bruk, noe som er en massiv økning i forhold til Osmo Mobile 6, men mens 7P gir deg en innebygd forlengelsesstang og et stativ i bunnen av grepet, mangler dette i den vanlige 7. Ja, det er typisk og føles som en de facto prisøkning når funksjoner som var en del av den forrige generasjonen, nå er delt opp.

Når det er sagt, er dette åpenbart en ekstremt imponerende og utmerket gimbal som leverer alt du kan forvente av en slik enhet, og mer til. DJIs 3-aksede stabilisering er nå inne i sin syvende generasjon og leverer ekstremt stabile, allsidige og brukbare opptak, enten det er ute i felten eller i mer kontrollerte omgivelser. Vi har gjort de vanlige testene for å se om den innebygde motoren kan ristes litt ut av kontroll, men det er virkelig vanskelig.

Mens andre har kritisert det nye stativet i bunnen, fungerer det og den nevnte forlengelsesstangen glimrende og fungerer som en virkelig solid base som du kan filme deg selv eller andre fra. Og magnetklemmen er fortsatt en flott måte å sikre at telefoner uten Qi 2-standard (som gir Android -telefoner en slags MagSafe) eller bare MagSafe kan festes på en trygg måte. Jeg tror hele enheten kunne vært litt mindre, eller i det minste sammenleggbar til et punkt der den ville være sømløs å bære i jakkelommen, men vi er ikke helt der ennå. Det skal også sies at når du betaler for en 7P, bør du også få en liten veske av et eller annet slag - vesken er grei nok, men når kunden betaler mer for en mer luksuriøs opplevelse, bør hele pakken følge etter.

Og så er det den nye OM Multifunctional Module, et modulært tillegg som festes magnetisk på den ene siden. Denne lille modulen forbedrer ActiveTrack 7.0 på alle måter, men den lar deg faktisk bruke noe av funksjonaliteten uten at du nødvendigvis trenger å ta opp gjennom den medfølgende Mimo-appen. Det er et ganske fint tillegg, og den har til og med et lite lys som kan lyse opp høyttaleren, og den kan også motta lyd. Det bidrar virkelig til å gjøre Osmo Mobile 7P om til et lite produksjonsstudio.

En mer dedikert lydløsning mangler litt, synes jeg. Osmo Pocket 3 er tilgjengelig med en liten DJI Mic som allerede er paret og et popfilter, og så snart du slår den på, tas det opp lyd uten at du trenger å flikke eller optimalisere.

Når det er sagt, er Osmo Mobile 7P en raffinert, optimalisert og allsidig løsning som uten tvil vil glede mange innholdsskapere, så vel som de som bare vil ha stabile opptak utendørs. Det er vanskelig å si om P er verdt de ekstra pengene, men DJI fortsetter å ta små steg her og der på veien mot perfeksjon. Det er fortsatt en vei å gå, men det er tydelig at deres maktposisjon er velfortjent.