Lenovo Legion Go S

Vi ga en relativt positiv anmeldelse av Lenovos første forsøk på en Steam Deck -konkurrent. Det var riktignok mange ting Lenovo måtte rette opp i en eventuell oppfølger, men det manglet ikke på ambisjoner, og det er alltid lettere å elske et produkt som prøver mange ideer og bare får til noen av dem. Det er i det minste ikke kjedelig.

Med det i bakhodet er Lenovos Legion Go S et av de merkeligste produktene vi har anmeldt på lenge. Det er ikke en direkte etterfølger til Legion Go, men en slags avlegger som dropper mange av de ambisiøse tilleggene og modifikasjonene Lenovo hadde brukt så mye FoU-penger på å introdusere, og med en mindre kraftig SoC også.

Ok, så la oss ta et skritt tilbake. Legion Go S har æren av å være den første håndholdte som ikke erValve som ble utgitt med SteamOS. Men det er ikke denne. SteamOS-varianten kommer først frem fra skjulestedet i mai, og denne er et mer tradisjonelt Windows-basert alternativ. Det betyr at den konkurrerer direkte med Asus' ROG Ally, og til og med Lenovos egen original Legion Go. Du må ut med rundt 600 pund for 512 GB/16 GB RAM-versjonen, og du kan få en MSI Claw for det, en Z1 Extreme-utstyrt ROG Ally for det, eller den nevnte Legion Go. Så hvorfor er den så dyr?

Det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål å svare på, for Legion Go S har ikke den samme Z1 Extreme som de andre produktene ovenfor. I stedet er den utstyrt med en Z2 Go -brikke som er skreddersydd for Legion Go S. Den er en del av den nye Z2-familien fra AMD, og vi vil se utvidede versjoner av den i fremtidige håndholdte enheter, men denne nedgraderte versjonen er begrenset til fire kjerner, åtte tråder og en RDNA 2 GPU med 12 kjerner. Dette er kombinert med et batteri på 55 W, noe som betyr at selv med enten lik eller til og med litt dårligere ytelse enn den forrige generasjonen av Windows håndholdte, varer Legion Go S i fire timer, eller kanskje fem, noe som verken er imponerende eller gir særlig mening. Kanskje er det fordi dette er Zen 3 kjerner i stedet for Zen 4 kjerner som du får i Z1 Extreme, som du kan få i en Legion Go som er to år gammel, har Joy-Con-lignende avtakbare kontrollere, og koster det samme. Sukk.

Det er ikke dermed sagt at Legion Go S er en katastrofe på alle måter. Maskinvaren er enklere, men også mer ergonomisk. Den er utvilsomt god å holde i, med avrundede hjørner, solide materialer og god byggekvalitet hele veien rundt. Den kan lades med 100 W, noe som betyr at den er raskere oppe og går enn nesten alle andre konkurrenter, de nye fronthøyttalerne fungerer langt bedre, og det mer effektive kjølesystemet gjør ikke bare underverker for håndtemperaturen under trykk, men produserer også langt mindre støy.

Den nye skjermen er også brukbar, om ikke på grensen til imponerende. Det er en IPS-skjerm på 1920x1200, noe som er en nedgradering fra Legion Go's 2560x1600, men det er VRR mellom 48-120Hz og en fargekalibrering som gjør at alt ser litt skarpere ut.

Men vi kommer hele tiden tilbake til det samme utgangspunktet. Denne Windows -versjonen av Lenovo Legion Go S presterer dårligere i så godt som alle tester vi kunne mønstre sammenlignet med både Steam Deck OLED (som også er en smule dyrere), ROG Ally og den originale Z1 Extreme-utstyrede Legion Go. Vi snakker om mellom 10 % og 30 % i noen henseender, men du betaler stort sett det samme her, og du får også dårligere batterilevetid i pakken. Enten det var Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, eller Forza Horizon 5 - resultatet for oss har vært det samme, og det er også uavhengig av om du setter en kunstig TDP eller har enheten satt til strøm.

Hvis Legion Go S hadde vært posisjonert som et budsjettvennlig alternativ, ville vi ikke hatt så mange frustrasjoner, fordi du får 85 % av den samme opplevelsen. Men den er like dyr, og det er uakseptabelt. Kanskje SteamOS-varianten vil endre ting, men inntil videre bør du styre unna denne versjonen.