AEG 8000 SenseBoil & Fry SaphirMatt Induction Hob

Det kan virke litt vilkårlig å påpeke nå, men vi omgir oss med teknologi, og selv om vi er opplært (sannsynligvis av medier som oss, beklager) til å fokusere mest på smarttelefonen i hånden og grafikkortet i datamaskinen, finnes det utallige produktkategorier der konkurransen også er knallhard og der det er verdt å sette litt scenelys og redaksjonelt fokus.

Vi har allerede tatt et stort sprang inn i det smartere kjøkkenet og sett på airfryers, miksere og stavmiksere, for i likhet med en iPhone er de spekket med teknologi, generasjonsforbedringer og ulike konkurrenter med sine egne ideer om hva innovasjon skal gjøre for forbrukeren.

Nå kommer vi til noe så rudimentært som komfyren, som uten tvil er hjørnesteinen i matlagingen. Selv om det er delte meninger om hvordan varmen skal tilføres, er det vanskelig å ignorere bekvemmeligheten ved en induksjonstopp, og den er raskt i ferd med å bli den defacto koketoppen i det moderne hjemmet.

Vi har nylig hatt anledning til å teste AEGs ville toppmodell, 8000 SenseBoil & Fry, som ikke bare kjennetegnes av en rekke unike funksjoner, men også av en overflatebehandling AEG er spesielt stolte av; SaphirMatt. Et matt belegg på selve platetoppglasset, hva er det som er så spesielt med det? For det første vant AEG for SaphirMatt på Red Dot i 2024, og for det andre er det ikke bare en visuell overhaling av hele konseptet, men en forbedring som har helt pragmatiske fordeler for den som ender opp med å bruke SaphirMatt. Navnet er ganske treffende, for det er en nubbet overflate, noe som først og fremst gjør overflaten langt mer motstandsdyktig mot alt som ellers ville riper opp en tradisjonell platetopp. Det betyr også at den ikke suger til seg fettfingre på samme måte, og man skulle kanskje tro at den uansett ville bli litt klissete under bruk, noe som er helt sant. Men det er også sant at det ikke blir riper når du til slutt kjører en klut over den, og den er også enklere å rengjøre.

I tillegg til den åpenbare forbedringen i materialene som er brukt til å lage produktet, er denne platetoppen også mer moderne med tanke på det havet av sensorer som sammen skaper en mer intelligent matlaging. Ta for eksempel SenseBoil, som har gitt koketoppen sitt navn. Tanken er at sensorer aktivt overvåker vann, eller noe annet, som koker, og når det er i ferd med å koke over, justeres temperaturen automatisk for å sikre at det ikke... ja, koker over. Det høres så uendelig enkelt ut, og fungerer så uendelig effektivt.

Den er fortsatt sonebasert, men via Bridge -funksjonen kan du kombinere to soner, slik at du kan plassere en stekepanne eller lignende og likevel få en jevn varmefordeling over hele pannen. Igjen, det høres enkelt ut, og det er sikkert noe som til en viss grad tilbys av konkurrerende platetopper, men når du kommer fra noe litt mer arkaisk som meg, er det enormt forfriskende å se noe så åpenbart bli implementert så sømløst.

Det er fortsatt en glidebryter med berøringsfunksjon som er den primære måten å styre på, og selv om produsenter som AEG har kommet langt med å gjøre disse responsive, er det fortsatt en vei å gå her. Noen ganger må man skyve fingeren over for å øke varmen flere ganger, og hvis det er litt fett eller bare damp fra noe som koker, er berøringsfunksjonen ikke på langt nær like responsiv. Det er ikke noe stort problem i seg selv, og AEGs modell her er nivåer bedre enn vår egen koketopp, men et paradigmeskifte her ville også vært å foretrekke. Kanskje vi etter hvert kan få mer involverende skjermer her som kan holde oss oppdatert på oppskrifter mens vi lager mat og justerer varmen?

Men når det gjelder byggekvalitet, materialvalg og faktisk funksjonalitet via PowerBoost og den nevnte Bridge -funksjonen, er dette en merkbar oppgradering av det jeg tenker på som de fleste induksjonstopper man støter på i vanlige hjem, og selv om den ikke akkurat er billig (godt over 900 kroner for den mindre 60 centimeter-modellen), er det umulig å klare seg uten disse funksjonene i det daglige når man først har blitt vant til dem.