ThunderX3 XTC Mesh skiller seg ut som den desidert mest imponerende nettingstolen jeg har testet under 250 pund, og siden ryggen min alltid foretrekker nettingstoler, er det blitt min greie å prøve dem alle. Fractal Refine, Asus Destrier, Razer Fujin, DXRacer Air... Det finnes mange alternativer i dag, men etter min mening er det ingenting som er mer komfortabelt eller rimeligere enn XTC Mesh. Den er fantastisk, og det er nesten absurd at du kan kjøpe den i dag for rundt 250 pund. Den er uten tvil verdt det dobbelte av den prisen, og hvis du har nølt og ennå ikke har kjøpt den, bør du gjøre det akkurat nå.

HQ

Den justerbare korsryggstøtten er todelt og gir dermed svært god ergonomi.

ThunderX3 Flex Pro Mesh er storebroren til XTC Mesh. Den er bygget på samme base, den er bygget på samme grunnidé, men det finnes noen nyvinninger her, og andre muligheter for å tilpasse ergonomien etter eget ønske. Den første og største forskjellen fra XTC Mesh er at korsryggseksjonen er en separat del av stolen, som kan justeres utover og innover og bestemme vinkelen på korsryggstøtten du ønsker. Dette fungerer fint, og jeg har ikke hatt noen problemer med å finne perfekt støtte for korsryggen.

Den neste delen som skiller seg fra lillebroren, er nakkestøtten, som nå kan flyttes fremover og bakover i tillegg til høydejusteringen som kan gjøres på XTC Mesh. Dette er ikke spesielt viktig for undertegnede, ettersom jeg aldri legger hodet så langt bakover, men det er et kjærkomment tillegg som slukker det mange ser ut til å se som et minuspunkt i konseptet for en enklere stolmodell innenfor samme produktserie.

Konstruksjonen er meget solid, og stolen veier det samme som en liten bil.

Dette er en annonse:

Et annet aspekt som ThunderX3 sier er "en stor nyhet", er at armlenene denne gangen kan roteres 360°, i tillegg til at de selvfølgelig er høydejusterbare. Personlig har jeg vanskelig for å forstå hvorfor noen skulle ønske å vinkle armlenene slik at de står rett ut fra sidene av stolen man sitter i, eller hvorfor noen skulle ønske å vri dem 180° og dermed bare få en liten kant å støtte albuene på, men det er alltid noen det kommer noen til gode - på samme måte som mitt behov for stiv korsryggstøtte er veldig merkelig sammenlignet med noen som har en helt frisk rygg uten titanskruer i den.

ThunderX3 Flex Pro Mesh er komfortabel på samme måte som XTC Mesh er det, rett ut av esken. Eller, nei... den er mer komfortabel fordi stoffet og meshen føles mykere og samtidig gir mer støtte. Jeg liker virkelig korsryggstøtten og de ekstra justeringsmulighetene her, og jeg sitter komfortabelt i denne stolen. Det er imidlertid en del ting som irriterer meg litt, og som jeg ikke kan overse. For det første forstår jeg ikke helt hvorfor hellingen på nakkestøtten er forhåndsbestemt og bare kan stilles inn i tre forhåndsvalgte trinn i stedet for trinnløst. Jeg foretrekker å være et sted mellom modus én og modus to, og (som med Destrier Core fra Asus) begynner dette å bli et irritasjonsmoment for meg.

En god stol med god sittekomfort, men XCT Mesh er fortsatt "the one to buy".

Jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke er mulig å låse armlenene med en skrue for de som ikke ønsker å kunne rotere dem. Det er slik de fleste Razer, Secret Labs, Noble og (billigere) ThunderX3-stoler fungerer også, og det liker jeg ikke. Jeg foretrekker de låste armlenene på min XTC Mesh, som føles mye mer solide og mye mer stabile. Når det er sagt, er det ingen tvil om at ThunderX3 er på topp, selv med denne stolen, når det gjelder ren sitteergonomi. ThunderX3 Flex Pro Mesh er en god stol med solid byggekvalitet, anstendige materialvalg og virkelig utmerket ergonomi. Jeg synes likevel at XTC Mesh er bedre til tross for at den mangler justerbar, todelt korsryggstøtte, og det faktum at den i tillegg koster halvparten så mye, gjør etter min mening at man likevel bør kjøpe den, og ikke noe annet.

Dette er en annonse: